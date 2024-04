Inmaculada Casal deja todos sin habla por lo que ha dicho en el juicio contra Antonio Tejado

El reciente juicio por el robo con violencia en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal ha generado conmoción, revelando detalles impactantes sobre el asalto y las emociones que experimentaron las víctimas durante ese traumático evento. Inmaculada Casal, esposa de María del Monte, testificó en el juicio, ofreciendo una perspectiva vívida y angustiante de lo que ocurrió aquella noche.

Según las declaraciones de Casal, hubo indicios que sugieren que los perpetradores del robo conocían tanto la casa como a las propias víctimas. "Ni nos mataron ni nos hirieron con heridas de sangre, pero yo noté ensañamiento, sobre todo con mi hija", expresó Casal durante su testimonio. Esta sospecha se basa en el trato diferenciado que percibió hacia su hija, así como en el conocimiento detallado que los ladrones parecían tener sobre la disposición de la casa y la ubicación de la caja fuerte.

Casal describió cómo los intrusos parecían familiarizados con la residencia y con las personas que estaban presentes en ese momento. "La casa no la manipularon, no registraron más, sabían que la puerta no funcionaba, sabían la distribución de la casa perfectamente", afirmó. Estas revelaciones sugieren una planificación meticulosa por parte de los asaltantes, lo que generó un profundo temor en Casal y en su hija.

El testimonio de Casal también ofrece una visión de la intensidad del momento, destacando la angustia y el miedo que sintió durante el asalto. "Veo que cogen a mi hija y corriendo me coge de los dos brazos. Me apretó y me hizo daño. Me lleva, me tumba en la cama boca abajo y me atan con el cable de mi iPhone... Me pone la almohada encima de la cabeza y me dice 'te quedas ahí'", relató Casal, describiendo el terror que experimentó mientras era sometida por los ladrones.

Además del testimonio de Casal, María del Monte también compartió su experiencia en el juicio, destacando la intensidad emocional del evento. "Me sentaron en la cama. Un pánico, una taquicardia, se me salía el corazón por la boca", recordó la cantante, describiendo el miedo y la ansiedad que experimentó durante el asalto.

El testimonio de Inmaculada Casal ofrece una mirada escalofriante a los eventos que rodearon el asalto a la casa de María del Monte. Sus declaraciones sugieren una planificación cuidadosa por parte de los perpetradores y revelan el impacto emocional duradero que el evento ha tenido en las víctimas. La búsqueda de justicia continúa mientras el juicio sigue su curso, con la esperanza de que aquellos responsables, sobre todo, supuestamente, Antonio Tejado, sean llevados ante la ley y se haga justicia para Casal, Monte y sus familias.