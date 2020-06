CCOO e IU plantean denunciar ante la Fiscalía la gestión del coronavirus en la residencia de la Cruz Roja en San Fernando

Ambas partes insisten en la falta de diligencia y la tardanza en tomar medidas como la causa del empeoramiento de la situación. "Es indudable que el nivel de contagios con al menos el 48% de residentes y 13 trabajadores afectados no responde a una intervención desde el minuto", abundan.

El encuentro mantenido buscaba aclarar y poner encima de la mesa todos los datos y asuntos sobre protocolos desarrollados en dicha residencia donde 72 residentes enfermaron por el coronavirus y se produjeron 9 fallecimientos por covid-19. Sin embargo, los datos que maneja el sindicato hablan de que durante el estado de alarma en esta residencia han fallecido casi 30 usuarios , "pero no son tenidos en cuenta, ya que no se les ha realizado el test covid postmorten a todos".

De hecho, los dirigentes sindicales advierten de que "la dirección no ha tardado un segundo en aprovechar la suspendido del control por parte de las autoridades sanitarias con la medicalización del centro tras quedar libre de covid-19 , para suspender el lavado de uniformes, recortar la plantilla y eliminar las medidas preventivas establecidas por la autoridad sanitaria ".

Sanción con 29 días sin empleo y sueldo

El sindicato CCOO denuncia que la dirección de la residencia de mayores de la Cruz Roja haya decidido sancionar a cerca de 20 trabajadores con hasta 29 días sin empleo y sueldo "por realizar uno de los miles de vídeos que han circulado durante el estado de alarma para transmitir a la población un mensaje de tranquilidad a través de canciones y bailes con mensajes positivos". Esta acción hace entender, a juicio del sindicato, por qué los trabajadores de la residencia no se atreven a denunciar la situación que sufren. "La dirección del centro basa su autoridad en continuas sanciones y amenazas en un centro donde mayoría son mujeres que dependen de su sueldo para mantener a su familia, con salarios que no llegan a los mil euros y que en caso de no percibirlos, pasan muchas necesidades", exponen.