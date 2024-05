El Ayuntamiento de San Fernando mejora el recinto provisional de los patos retirados del Parque tras la polémica

Tras la polémica suscitada el viernes en torno a las condiciones en las que se encontraba el recinto provisional que se había habilitado para los patos y tortugas del parque Almirante Laulhé tras su retirada y la eliminación del estanque, el Ayuntamiento de San Fernando ha difundido a través de sus redes sociales una imagen de los trabajos de mejora que se llevaron a cabo en el asentamiento en esta misma jornada después de que se anunciarán "medidas inmediatas".

"Durante el día de hoy (por el viernes) se han mejorado las condiciones del alojamiento temporal de los patos del parque Almirante Laulhé situado en el vivero municipal, donde estarán ubicados hasta el próximo 13 de mayo que viajarán a su destino final, el Santuario Animal Corazón Verde de Navarra. Dichas labores continuarán en la jornada de mañana sábado", expuso el Consistorio isleño en un post que ilustraba una imagen del recinto en la que se apreciaban las citadas mejoras.

AxSí: "Si no denunciamos las condiciones en las que están los patos no se hubiese mejorado el recinto"

Axsí San Fernando, por su parte, se resiste a dar por zanjada la polémica de los patos y ha recordado que las mejoras del recinto no se han acometido hasta que la formación ha denunciado los hechos.

"Ha quedado claro que poco o nada importa el bienestar animal al gobierno socialista y que no se hubiesen tomado estas medidas si desde AxSí no se hubiese informado ayer a los medios de comunicación de la lamentable situación de estos patos y tortugas, abandonados en una parcela municipal, hacinados y en pésimas condiciones, tal y como demostraban las fotos que difundimos el viernes. Una triste realidad que vulnera las normativas estatal y autonómica en materia de bienestar animal y que también pusimos ayer en conocimiento del Servicio de Protección de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Seprona) así como de diversas entidades protectoras de animales de distintos ámbitos de acción", ha señalado este sábado su portavoz, Fran Romero.

Desde la formación también se ha lamentado que esta reacción "haya llegado a través de una aséptica e impersonal nota de prensa en nombre del Ayuntamiento y que no haya sido el propio López Gil, como delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y persona que en su día informó sobre el traslado de los patos por supuestas razones de bienestar animal, el que haya dado la cara para ofrecer estas explicaciones".

En este comunicado, prosigue, el gobierno socialista "reconoce además que el espacio que ocupan los patos es mejorable" y que éste es un "espacio provisional para unos días, cerrado, techado y en un lugar alejado de cualquier vandalismo" mientras los animales esperan su traslado a un santuario animal situado en Navarra el próximo día 13 .

"Entendemos que es un lugar provisional, pero no es cierto que sea para tan sólo unos días. Estos patos y tortugas llevan ya mes y medio en esta lamentable situación y cuando sean trasladados a este santuario serán ya dos meses los que cumplan en esta parcela. Un lapso de tiempo lo suficientemente largo como para que se hubiesen garantizado unos criterios mínimos de bienestar animal. Nos cuesta mucho creer que ningún responsable político del gobierno municipal de López Gil y Cavada estuviera al corriente de esta deplorable situación o se preocupase de evitar estos hechos. Este es el auténtico rostro de aquellos que se dan golpes en el pecho con la Agenda 2030, la sostenibilidad y el bienestar animal para luego ignorarlos. López Gil y Cabada no son animalistas y sus acciones no pueden depender de denuncias por parte de la oposición", finaliza el portavoz.