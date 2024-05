Los trabajadores de Navantia San Fernando intensifican las movilizaciones

Los trabajadores de Navantia San Fernando intensifican sus movilizaciones por la falta de carga de trabajo y por la ausencia de avances en la negociación del convenio colectivo y este viernes han vuelto a protagonizar un paro de dos horas. Desde la concentración a las puertas del astillero, se ha podido ver la quema de material interior de las instalaciones que ha provocado un fuerte humo.

"Hemos explicado a la plantilla para que estén al día con la situación", comenta el presidente del comité de empresa, José Cruz, que destaca el apoyo de la plantilla. Más del 90% de los trabajadores secunda el paro que se ha prolongado hasta las diez de la mañana, sumándose a la concentración en los accesos a la antigua Bazán.

La representación sindical se ha situado tras una pancarta en la que se reivindica el plan estrategico y el convenio colectivo con el resto del personal apostado tras ellos. Poco a poco han avanzado hasta situarse ante la Puerta Histórica del Arsenal de La Carraca, bajo la vigilancia de varios efectivos de la Policía Nacional que situaron sus furgones a unos metros y que incluso han retirado material, como algunos neumáticos, oculto en las inmediaciones.

"La actitud de la dirección de la empresa ni por asomo se acerca a lo que queremos y las movilizaciones van a continuar", señala Cruz, que deja claro que la intensidad de las protestas aumentarán, sin descartar la posibilidad de huelga.

Un sistema de promociones para todos los grupos profesionales, una recalificación adecuada de estos y salarios de referencia son algunas de las demandas para este segundo convenio colectivo. "La empresa está intentando dividirnos y ofrece alguna mejora a un grupo, aislando a otro, y no vamos a permitirlo. Da un ápice de promociones a un grupo, y no a otro. No nos dicen los salarios de referencia y las nuevas incorporaciones no saben cómo entran", explica el presidente del comité.