Los trabajadores de Navantia San Fernando vuelven a parar la actividad del astillero

Los trabajadores de Navantia San Fernando han vuelto a parar hoy su actividad y a concentrarse dentro del calendario de movilizaciones acordado ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. La protesta, que ha mostrado la unidad de la plantilla, destaca el comité, coincide con la convocatoria al comité intercentros -que negocia este convenio- por parte de la dirección de la empresa.

La decisión de la asamblea de trabajadores fue aprobar un calendario de movilizaciones en el que daba vía libre al comité para fijar las acciones que se iban a desarrollar. La primera tuvo como protagonistas a los representantes sindicales que se concentraron a las puertas del astillero, dejaron pasar a los trabajadores de Navantia y de la industria auxiliar y sin embargo impidieron el acceso a los directivos. Ayer se desarrolló un paro sorpresa de dos horas que, por el contrario, se extendió a toda la plantilla, de nuevo apostada a las puertas de la factoría y que estuvo acompañada de los trabajadores de la industria auxiliar.

"El convenio no avanza y la empresa no da ni el más mínimo ápice de claridad", apunta el presidente del comité isleño, José Cruz. Por eso, en la jornada de ayer acordaron realizar hoy una nueva protesta, una concentración a las puertas de la dirección del astillero, coincidiendo con la reunión entre los dirigentes de la compañía y el comité intercentros. "Es una manera de mostrar que no estamos de acuerdo con nada de lo que está haciendo la dirección de la empresa en las reuniones para negociar el segundo convenio", abunda Cruz. El paro estaba previsto entre las 10:30 y 11:30 horas.

Este calendario de movilizaciones se suma a las medidas de no colaboración que aplican desde hace unas semanas. "Iremos aumentando las movilizaciones en función de si hay o no avances, de las propuestas y respuestas", deja claro. La "no colaboración" consiste en ceñirse a realizar las tareas que corresponden a cada puesto de trabajo según establece el convenio, "porque habitualmente se hacen más tareas de las atribuidas" y no prolongar la jornada laboral más allá de las 8 horas ordinarias. Esta previsión de no colaboración incluye la vuelta de los empleados de Navantia San Fernando al centro de trabajo, dado que existe un porcentaje elevado de personal desplazado a otros centros: Puerto Real, la base Naval de Rota, Arabia e Inglaterra.

Esta acción la tiene activa desde el año pasado el comité intercentros. Desde hace unas semanas la aplica San Fernando. Por el momento, no han tomado esta medida en los astilleros de Cádiz y Puerto Real.

Reunión con la ministra

Durante la visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Navantia Training Centre (NTC), miembros del comité pudieron mantener una charla con ella en la que expresaron su preocupación por la falta de avances en la negociación del convenio colectivo y le pidieron su ayuda.

La también vicepresidenta primera del Gobierno les aseguró que estaba en negociaciones con distintos ministerios para disponer de una partida presupuestaria para la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) con el fin de que parte fuera para Navantia y antes de final de año poder cerrar el nuevo convenio. La dirección alude en las negociaciones con los sindicatos a la falta de disponibilidad económica para rechazar las propuestas de mejora de los trabajadores que reclaman la recalificación de los grupos profesionales, promociones reguladas para los grupos 1 y 2 y la homogenización de salarios y complementos, entre otras cuestiones. "El personal cumple, al personal hay que cumplirle", defiende una y otra vez José Cruz.