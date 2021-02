AxSí lamenta que el gobierno de San Fernando no gastara 47 millones del presupuesto municipal de 2020

Andalucía por Sí (AxSí) critica el alto grado del gasto no ejecutado del presupuesto municipal de 2020 de San Fernando. La formación cuestiona que se dejaran de ese presupuesto de usar partidas de inversiones, ayuda social, creación empleo o de mejora de los servicios municipales.

De los 126 millones de euros presupuestado para gastos en el Ayuntamiento de San Fernando hasta 47 millones no se han ejecutado, "lo que supone nada más y nada menos que un 37% del total", advierte el portavoz del grupo municipal andalucista, Fran Romero.

Entre otras partidas, detalla la formación, no se ha ejecutado el 20% (6.659.694,44 euros) de los más de 36 millones de euros para gastos corrientes (36.079.941,40 euros); hasta 2.533.128,78 euros de los 11.406.605,19 euros de transferencias; y "ni un céntimo" de los 7.012.369 euros para inversiones financiados mediante préstamos, de los que se han pagado ya 369.000 euros de intereses generados.

Romero muestra su preocupación por que no se haya usado buena parte de la partida para temas de índole social: de los 3.274.000 euros presupuestados no se han gastado 2.008.852,85 euros. De la partida de violencia de género se han dejado de gastar 40.000 euros. "Peor suerte han corrido las partidas reservadas para personas mayores, ayuda al alquiler de viviendas públicas y servicio de cooperación del voluntariado, de las que no se ha gastado ni un solo euro", apunta.

Los andalucistas ponen de relieve que no se hayan agotado las partidas de fomento y orientación para el empleo ni se haya un solo euro en programas de cultura emprendedora ni en las subvenciones para Asihtur (Asociación Isleña de Hostelería y Turismo) y la asociación de taxistas, "con la crisis que está sufriendo el tejido productivo isleño".

En cuanto a alumbrado público, indica el portavoz de AxSí, no se ha ejecutado la "insuficiente" partida de 33.000 euros destinada a la reparación, el mantenimiento y la conservación de instalaciones eléctricas, así como tampoco se ha ejecutado la de suministros de servicios eléctricos, "con la situación tercermundista que sufren muchos barrios y calles de San Fernando".

No se ha aprovechado, se quejan, la partida de 220.000 para el carril bici y que se han dejado de gastar 94.000 euros de la destinada a mantenimiento de infraestructuras. Otras partidas de las que no se ha gastado son las reservadas para la adecuación de la Playa de la Casería (de 225.000 euros), mantenimiento de infraestructuras de Medio Ambiente (140.000 euros), suministros de parques y jardines (60.000 euros) y ahorro energético (90.000 euros). Y tampoco se han gastado 41.000 euros de los 80.000 euros previstos para la reparación del saneamiento urbano.

El dirigente andalucista resalta que no se haya gastado la partida de suministros para colegios, de 10.000 euros. En cuanto a limpieza, también detalla que quedan sin gastar 318.000 euros de limpieza en colegios públicos, 43.000 de limpieza en los mercados y 65.000 de limpieza de dependencias municipales.

"La señora Cavada y su equipo de gobierno dejan de gastar en lo que realmente importa, pero mientras tanto no dudan en agotar la partida dedicada a publicidad y propaganda y ampliarla con 72.000 euros más, situándola en 372.000 euros. Para eso, el equipo de gobierno sí gasta con absoluta diligencia. Esas son las extrañas prioridades del equipo de gobierno, publicidad y propaganda por delante de lo social, del empleo y del fomento, de la ayuda al tejido productivo, de alumbrado público, de zonas verdes, de limpieza, de la prevención de la violencia de género, de la educación y los colegios, del deporte, del control de plagas, de las vías urbanas y de nuestra Protección Civil", ironiza Fran Romero.

Con este nivel de gasto es lógico que haya superávit y remanente de Tesorería un año más, a pesar de la situación de crisis que afronta la ciudad por la pandemia. El líder de AxSí habla de "caprichos y gastos innecesarios" en referencia a los nuevos aseos de la playa de Camposoto, la renovación que considera "estética" de las medianas de algunas vías de la ciudad o del pago de 4 millones de intereses de préstamos que no era necesario abonar. Ese dinero del remanente de 2019 podría haberse gastado en un plan de empleo y en ayudas a pymes y autónomos o aprovecharse para aplicar una reducción fiscal, a reforzar la ayuda social o mejorar el alcantarillado y el alumbrado.