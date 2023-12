AxSí San Fernando lleva a pleno una petición para que la Junta regule por ley el uso del móvil en los centros educativos

Andalucía por Sí (AxSí) lleva a pleno una moción para solicitar al Gobierno andaluz que regule o prohíba mediante ley el uso de dispositivos móviles por parte del alumnado en los centros educativos. "La presencia de las nuevas tecnologías como los smartphones y su progresiva democratización hacia edades más tempranas se ha convertido en un serio problema", expone la concejala Marta Vidal.

La formación argumenta que por un lado estos dispositivos contribuyen con su uso a que disminuya la concentración de los más jóvenes por la sobreexposición a estímulos de muy distinta procedencia. Además, "no queda del todo garantizada la barrera de acceso a según qué contenidos no convenientes para los más pequeños". Algunos países europeos ya han optado por regular el uso de móviles en colegios e institutos. "En Francia los centros que imparten enseñanzas hasta los 15 años no los tienen permitidos y en Portugal está prohibido su uso en las aulas sin autorización del profesor", explica la edil.

Corresponde a las comunidades autónomas las competencias para decidir sobre esta cuestión, defiende AxSí, que pone los ejemplos de Castilla-La Mancha en 2014, Galicia en 2015 y Madrid en el curso 2020-2021. "A finales de noviembre de 2023 el presidente del Gobierno Andaluz anunció la intención de restringir el uso libre de los dispositivos móviles en los centros educativos. Además, la Ministra de Educación y Formación Profesional invitaba el pasado día 12 a las comunidades autónomas a alcanzar un acuerdo para prohibir el teléfono móvil a los alumnos durante el horario lectivo, incluidos los recreos, tanto en los colegios como en los institutos. Anunciando también que en enero pretenden reunir a todos los agentes sociales, representantes del Gobierno y representantes de las comunidades autónomas para intentar alcanzar un Pacto de Estado", menciona sobre los antecedentes.

"Todo anuncia a que será nuestra comunidad la cuarta en mover ficha en lo que a la regulación de los dispositivos móviles en los centros respecta. Sin embargo, se ha comunicado la inminente adopción de la medida de un modo laxo", argumenta. En concreto, la circular emitida el 4 de diciembre fija que "se permitirá el uso de estos dispositivos con fines exclusivamente didácticos y debidamente justificados". "Los alumnos no podrán usar los móviles durante el horario lectivo, ni en los recreos, así como tampoco en los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares "salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados", detalla la concejala. Son solo, lamentan, unas instrucciones para que los centros las recojan en sus reglamentos.

"Esta circular está lejos de esa normativa de carácter general, tajante y sin titubeos acerca de la limitación y exclusión de los dispositivos móviles en los centros escolares que las familias y gran parte de la sociedad reclama", deja claro Vidal. Por eso, reclaman una "regulación vía ley".