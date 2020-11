AxSí San Fernando lamenta que Cavada quiera "silenciar" a la oposición en el problema de La Casería

Las críticas de la alcaldesa, Patricia Cavada, a los partidos de la oposición por sus declaraciones en torno a los desalojos de las ocupaciones ilegales de la playa de La Casería no han quedado sin respuesta.

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha catalogado de "desafortunadas" las recientes declaraciones de la regidora respecto a la situación de la playa de la Casería, en la que pide a los grupos políticos de la oposición, señalando directamente a AxSí y al PP, "que dejen la confrontación y que se unan a la defensa de este espacio singular".

Romero, en primer lugar, ha querido subrayar "que esta falsa llamada a la unidad muestra la incapacidad de Cavada para encajar cualquier tipo de crítica, tampoco las constructivas, y sólo sirve para intentar silenciar cualquier voz contraria al régimen que ella marca e intenta imponer desde el rodillo de su mayoría absoluta".

"A Cavada poco le importa la unidad política. Sólo la ve como una herramienta para censurar cualquier voz discordante. Ella, desde su atalaya, no quiere que nadie le lleve la contraria, pero alguien tiene que decirle cuando se equivoca, cuando algo se hace mal. Como oposición es nuestro deber fiscalizar al gobierno local, no hacerlo sería irresponsable. Ver confrontación en la crítica es querer confundir a la ciudadanía. Aquí la única verdad es que lleva meses reuniéndose con Costas y los hosteleros, tal y como ellos mismos han afirmado, y que el jueves anunció como una gran noticia el desalojo y derribo de toda la zona como paso previo a la construcción de un paseo marítimo. Por tanto, se ha demostrado que miente a la cooperativa de pescadores artesanales y a toda la ciudadanía, mentira que debería conllevar sus responsabilidades políticas", continúa Fran Romero.

AxSí señala también como "una distracción" el anuncio por parte de la alcadlesa, al día siguiente, de que pedirá al equipo redactor del proyecto para la remodelación de la plaza del Rey que mantenga el arbolado en este céntrico espacio. "Con una Isla herida por el incierto futuro de la Casería, el equipo de gobierno se descuelga ahora con que finalmente quiere que el arbolado permanezca en la plaza del Rey, tal y como querían la mayoría de isleños. ¿Cuánto dinero nos ha costado la redacción del proyecto y cuánto nos va a costar su ejecución para al finalmente volver a la casilla de salida?", indica Romero.

El portavoz andalucista ve en esta actitud una muestra más de un equipo de gobierno bipartito, "que continúa gestionando desde el autoritarismo, la falta de transparencia y una prioridades caprichosas en los gastos e inversiones".

"Lamentablemente no es algo nuevo, sino una nueva muesca en un interminable suma y sigue de despropósitos en los que la oscuridad, la ausencia de participación ciudadana y la prepotencia han sido las constantes. Y a esto se le une un perenne ninguneo a los grupos políticos de la oposición. Evidentemente, no se nos tuvo en cuenta cuando el equipo de gobierno decidió subir la tasa del agua hasta un 14% en este mandato, cuando subió el IBI en un 6% o cuando se empezó a cobrar una tasa consorcial que la alcaldesa aseguró que no se iba a aplicar", señala Romero.

"El gobierno de Cavada desestimó todas nuestras alegaciones a unos presupuestos municipales que se presentaron después de la pandemia y ya no se ajustaban a la realidad. Rechazó todas nuestras propuestas a unas ordenanzas fiscales que no ayudan a los hogares isleños a sobreponerse de esta situación, así como ha aplicado un remanente positivo de 23 millones de euros a lo que le ha dado la gana. Además, también se ignoraron todas las aportaciones sociales que realizamos en el seno de una comisión de reconstrucción que debía sentar las bases para una alianza política y en la que jamás se nos escuchó. Los hechos hablan por si solos", finaliza el portavoz.