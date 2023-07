AxSí lamenta que Cavada inicie el mandato con otra subida del agua y del alcantarillado a las familias de San Fernando

Andalucía por Sí (AxSí) ha lamentado que el gobierno de San Fernando "continúe incrementando la presión fiscal que soportan las familias isleñas con una nueva subida del recibo de abastecimiento de agua y alcantarillado y lo haga mintiendo y ocultando información". Solo habló de bonificaciones y después aseguró que la subida se había retrasado todo lo posible debido a la pandemia, apunta el portavoz, Fran Romero, que asegura que "nada más lejos de la realidad, ya que en el pleno de 24 de junio de 2021 la señora Cavada incluyó en el orden del día dos expedientes de subidas de tarifas. En uno de ellos aumentaba la tarifa del agua un 3,25% por el ejercicio de 2021 y en el otro una subida de tarifa de alcantarillado por los ejercicios de 2020 y 2021, que por tanto se acercaba a un 7% de subida".

Según los datos del concejal andalucista, con las subidas que se aprueba en el pleno de este viernes, correspondientes al ejercicio de 2023, el recibo que los hogares isleños asumen en concepto de abastecimiento de agua ha aumentado desde el pasado mandato casi un 7%. Eso se nota más en el concepto de alcantarillado, que durante el mismo periodo ha experimentado una subida de casi un 10%, ya que también se aplicaron subidas en 2020 y 2021, plantea. A eso se suma que también saldrá adelante un incremento del 4% en la tasa de acometida de alcantarillado.

AxSí pregunta, como hizo el 24 de junio de 2021 en la sesión plenaria, por las subidas anuales que vienen recogidas en el contrato que no se han aprobado. En concreto se refiere a los ejercicios 2019, 2020 y 2022 respecto del abastecimiento y las de 2019 y 2022 en relación al alcantarillado. En las explicaciones previas a esa sesión plenaria, el concejal de Gestión Tributaria, Conrado Rodríguez había apuntado que la subida del agua que se aprobaba entonces correspondía a ese año, frente a los dos que estaban pendientes, sin que se llegara a aplicar hasta 2022. La previsión ahora en que esta nueva subida del abastecimiento, con los trámites administrativos necesarios, no se verá reflejada en el recibo de los abonados hasta enero de 2024, aproximadamente.

Romero también señala que esta subida se apruebe ahora y no a principios de año, para aplicarla con la entrada de 2023, lo que "responde únicamente a los intereses electoralistas del PSOE". "Hay que tener en cuenta que la empresa concesionaria reclamó al Ayuntamiento el 25 de octubre de 2022 la subida del 3,25% correspondiente a 2023 de ambos conceptos, así como la del 4% de la acometida del alcantarillado. Luego, el 13 de diciembre, el técnico de medio ambiente emitió su informe al respecto al que siguió uno de 16 de diciembre de la Intervención General que situaba el déficit que acumula el servicio en 1.145.768,03 euros. Ya el 12 de enero de 2023 emite informe la Secretaría General tras el que se convoca, por parte del Área de Desarrollo Sostenible, a los grupos de la Corporación Municipal a una comisión informativa que, para sorpresa de todos, se desconvocó acto seguido. Sin duda lo de echarse atrás y no aplicar esta subida meses antes de las pasadas elecciones municipales fue una decisión puramente electoralista. El PSOE decidió retrasarlo todo para no perder ni un solo voto", indica Romero.

Por último, AxSí subraya la "incapacidad" del equipo de gobierno socialista de Cavada para sacar adelante un nuevo contrato de este servicio. "Apenas se ha avanzado durante el pasado mandato para hacer realidad un nuevo contrato. De hecho, el gobierno solo ha aclarado que se optará por un modelo de gestión mixto y ha tenido que prorrogar un año más hasta agosto de 2024. Lamentablemente, estamos seguros de que en junio de 2024 habrá que prorrogar por otro año más. De nuevo, los tiempos y las prioridades de la alcaldesa se alejan mucho de los de los isleños e isleñas”, señala el portavoz. "Hay tradiciones que no deberían serlo. Lamentablemente, es el segundo mandato que el gobierno de Cabada inicia subiendo el recibo de agua y alcantarillado", finaliza.