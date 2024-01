La Almadraba defiende que la solución será "total" cuando se ejecute el soterramiento del cableado

Los cortes de luz que sufre la barriada de La Almadraba de San Fernando hacen que el vecinos se sienta "molesto", "perjudicado". Por eso, a pesar de que "se agradece" que desde el Ayuntamiento se den los pasos necesarios para soterrar el cableado, la satisfacción no será plena hasta que la solución para estos apagones no sea completa con la sustitución de la línea de media tensión por una nueva.

"Es verdad que desde hace un tiempo los cortes de luz no se repiten con tanta frecuencia, pero el vecino se siente molesto, perjudicado", comenta el presidente de la asociación de vecinos de La Almadraba, Antonio Vela. El trastorno sigue para los residentes de este barrio o los negocios que hay en la zona.

Los escenarios son diversos, describe el representante vecinal. A veces, se produce un apagón general que afecta a toda la barriada. Otras, son cortes por sectores. "Puede afectar a una fase, o a otra. Depende de la línea, puede tocar a uno y al de al lado, no", expone. Puede ser de día, puede ser de noche. "Cuando es una avería importante movilizan a muchos efectivos, pero no es lo mismo que coja de día o sean las once de la noche de un día festivo", advierte, por lo que puede prolongarse por poco tiempo o por muchas horas. En eso también influye dónde sucede: si en una línea del barrio, entre las que discurre por las fachadas de las viviendas, o en las interconexiones que tienen estas con las del acuartelamiento de Camposoto.

La barriada La Almadraba recibe suministro desde dos transformadores, uno ubicado en el interior de las instalaciones del Ejército de Tierra que nutre a una parte de los vecinos; y otro que da servicio al tramo que va desde Casa Pepe hasta el número 463 aproximadamente, "hasta la última parada del autobús que hay en el barrio", precisa Antonio Vela. El problema es la antigüedad del tendido, "es obsoleto", después de un abandono en el tiempo de las líneas, abunda.

Con ese panorama, por supuesto, que en el barrio acogen la noticia de la licitación de las obras para la canalización con agrado. "Se inicia la actuación de mejora", admite el presidente de los vecinos. "Es un compromiso formal de la alcaldesa", recuerda sobre las reuniones mantenidas con el gobierno en 2022 que fructificaron en octubre. Sin embargo, deja claro que para que esta sea una "realidad total" se debe ejecutar el soterramiento del cableado ya nuevo. "Esa parte, la instalación de la nueva línea de media tensión, tendrá que hacerla Endesa", apunta. Será con esa acción, no antes, cuando el vecindario entienda que da respuesta a sus reivindicaciones, que son históricas. Esperan que con ello se acaben las molestias, los perjuicios que sufren con estos cortes eléctricos.