Samantha Hudson contra Canales: "¿Qué cuesta más, matar a un toro o ponerte plataformas?"

La gala drag del Sálvame Mediafest no ha dejado a nadie indiferente. Trece colaboradores se han transformado, convirtiéndose en drag queens por una noche. Cada colaborador ha contado con una madre drag, que les ha formado y apoyado en el proceso. Sin duda, el equipo de Sálvame ha estado a la altura. Si un colaborador ha sorprendido ha sido Antonio Canales, que se ha convertido en Pepi Antonia Anales en su transformación.

Antonio Canales ha contado con Drag Liak como madre drag. “No me identifico en absoluto con este mundo”, ha espetado el colaborador, que se ha se ha subido en unas plataformas de 35 centímetros. El torero, que portaba un vestido lila y una peluca rubia simulando ser una muñeca, no ha hecho el playback nada bien, desinteresado por el show.

“Es lo más sexy que he visto en mucho tiempo”, ha asegurado Jorge Javier Vázquez. “La carne drag es la más cotizada, ya lo veis”, ha espetado La Prohibida entre risas. “No pensaba que me fuera a divertir tanto”, ha confesado Canales, que se ha enfrentado a este reto con mucho respeto y miedo. La que más se ha picado ha sido Samantha Hudson, que ha querido poner al colaborador de Sálvame entre la espada y la pared. “¿Qué cuesta más, matar a un toro o ponerse plataformas?”, ha preguntado Hudson a Canales. El torero ha contestado un serio y escueto “prefiero obviar esa pregunta”, evitando la polémica.

Otro de los hombres más varoniles del programa, Alonso Caparrós, ha dejado atrás sus complejos, mostrándose prácticamente desnudo. Con unas hombreras de pelo naranja y un tocado de plumas, Caparrós ha cantado Bad Romance de Lady Gaga, haciendo una pequeña referencia a Lydia Lozano y su popular “¡¿Puedo ser humana?!”. "Es un gusto ver a heterosexuales sin complejos", ha comentado el Maestro Joao.