Alonso Caparrós al desnudo: así ha sido su transformación Drag

La gala drag del Sálvame Mediafest no ha dejado a nadie indiferente. Trece colaboradores se han transformado, convirtiéndose en drag queens por una noche. Cada colaborador ha contado con una madre drag, que les ha formado y apoyado en el proceso. Sin duda, el equipo de Sálvame ha estado a la altura. Si un colaborador ha destacado ha sido Alonso Caparrós, que se ha convertido en Caparrós a banda en su transformación.

Umbra fue miss simpatía en la gala drag de Málaga y ha vestido de lo más sexy a Alonso Caparrós, su ahijado en el Sálvame Mediafest. Caparrós a banda ha dejado sus complejos atrás, mostrándose prácticamente desnudo. Con unas hombreras de pelo naranja y un tocado de plumas, Caparrós ha cantado Bad Romance de Lady Gaga, haciendo una pequeña referencia a Lydia Lozano y su popular “¡¿Puedo ser humana?!”.

Sin duda, Caparrós ha levantado pasiones entre el jurado. “Si es posible no te vistas nunca más”, le ha comentado La Prohibida, completamente encandilada por la actuación del presentador de Furor. Una de las personas que se ha mostrado más orgullosa de Alonso ha sido su mujer, Angelica. “Ha sido impresionante, me parece un acto de valentía, de interpretación y de valentía” ha asegurado su mujer tras plantarle un beso en los morros. “Es como el Rey León pero en marica”, ha espetado Jorge Javier Vázquez entre risas.

"Es un gusto ver a heterosexuales sin complejos", ha comentado el Maestro Joao. Por su parte, Samantha Hudson ha asegurado que Alonso Caparrós lo ha hecho muy bien. "Lo has defendido estupendamente y el look es muy centurión romano, me encanta", ha espetado.