La reacción de Claudia Bavel a las palabras de Iker Casillas después de ser "pillados"

Iker Casillas está soltero desde que se divorció de Sara Carbonero en marzo de 2021, desde entonces, no se le conoce una relación formal, por eso es habitual que acapare algunos de los titulares de la prensa del corazón cuando sale con alguna mujer. Por el momento, el deportista no ha querido confirmar que tenga novia y prefiere seguir siendo soltero, aunque recientemente se le ha relacionado con María José Suárez. En esta ocasión ha sido la revista Diez Minutos los encargados de revelar quién es la nueva ilusión del ex guardameta del Real Madrid.

El reportaje se realizó el pasado 21 de enero y no se ha publicado hasta esta semana y en las imágenes que muestra la citada revista aparecen Iker Casillas y Claudia Bavel en Barcelona, donde se afirma que se hospedaron en el mismo hotel de la ciudad condal y que asistieron juntos a un evento en una bodega con algunos de los mejores amigos de Casillas, Luis Figo y Michel Salgado.

La reacción del madridista no tardó en llegar: "Muy ilustrativas las fotos, el reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. No sé, miradlo vosotros¿No hay una imagen que siempre vale más que mil palabras? Muy ilustrativo", comentó con ironía. Unas palabras que Claudia Bavel ha interpretado como algo despectivas y se ha mostrado muy ofendida por ellas.

La joven de 28 años se mostraba decepcionada con la actitud de Casillas ante este reportaje y así lo dijo en el programa Vamos a ver. "Estoy un poco triste con la actitud de él, no me esperaba esa reacción", comentaba Bavel. "Yo tengo que respetar lo que él diga por qué quiero, pero a mí me ha sorprendido su respuesta. Tenemos que hablar. No estoy asimilando mucho las cosas aún", exponía la actriz de cine para adultos. Para ella todo este lío está claro, las "imágenes hablan por sí solas", sin querer dar más información al respecto.

Claudia Bavel ha dejado claro que ella no está detrás de este reportaje y que no ha sido una cosa que ella haya propiciado. "Que a mí me metan por medio en esto, lo entiendo, porque tienen que culpar a alguien, pero a él le estuvieron siguiendo desde el aeropuerto", concluía.

No es la primera vez que se relaciona a Casillas con Bavel, ya que fue en la primavera del 2023 cuando se destapó que habrían estado cenando juntos en Girona. "Había mucha complicidad, pero debía ser la primera vez que se veían en persona. Y Cada vez había menos distancia entre ellos, hasta que, por fin, se produjo la magia…", contó Javier Hoyos en aquel entonces.