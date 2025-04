Chiclana acoge este jueves un novedoso torneo de fútbol andando

La delegada municipal de Deportes, Isabel Butrón; el director de la Escuela Novo Chiclana, Juan Antonio Benítez; y el presidente de la Fundación Vipren, Miguel González, así como representantes de los clubes participantes, presentaron recientemente la primera edición del Torneo de Fútbol Andando Fundación Vipren, que se celebrará el próximo 10 de abril, desde las 10.30 horas, en las instalaciones del Fernando Quiñones. En esta novedosa competición participarán los equipos de la Escuela de Fútbol Bahía, de San Fernando; Efi Meva, de Rota; mientras que de Chiclana estarán presentes el Centro de Mayores Santa Ana y la Escuela de Fútbol Novo Chiclana.

“Estamos hablando de una actividad, en la que Chiclana es pionera, declaró Isabel Butrón, quien subrayó que “el objetivo es que personas mayores o con problemas de movilidad o enfermedad puedan practicar el deporte”. Asimismo, animó a practicar esta modalidad deportiva, “puesto que se fomenta la salud y el deporte”.

Por su parte, Juan Antonio Benítez agradeció a los equipos que toman parte en el torneo su participación y afirmó que “en Chiclana hay escuelas infantiles, equipos senior y veteranos y nos faltaba el fútbol andando”, para manifestar más tarde que el “objetivo es disfrutar”.

Finalmente, Miguel González comentó que, “para el Grupo Deportivo de la Fundación Vipren, es una satisfacción poder participar en esta iniciativa, sobre todo, después de patrocinar 33 modalidades deportivas en sus 42 años de historia. Esperemos que este primer torneo sea todo un éxito y se pueda repetir el próximo año”.

Hay que destacar que, en este torneo, no habrá ganadores ni perdedores, porque el objetivo principal es el fomento del deporte y la actividad física entre los mayores. Así, entre las normas establecidas destacan que nadie puede correr, no se puede golpear el balón demasiado fuerte, para tirar a gol debe hacerse desde fuera del área y el balón no puede elevarse por encima de la cintura.