El entrenador del Cádiz CF aún ve posible el ascenso y le hace gracia lo que se dice de la situación el equipo

Cádiz/El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, ofreció el viernes 4 de abril la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de La Coruña que se disputa el domingo en Riazor (34ª jornada de Liga). El técnico ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) sus impresiones antes de la cita con un rival que lleva el mismo recorrido. Las dos escuadras están empatadas a 45 puntos.

No le gusta al preparador cadista que se diga que el Cádiz CF está en tierra de nadie pese a que se halle a mitad de la tabla a nueve puntos tanto de las eliminatorias por el ascenso como de la zona de descenso. La realidad, números en mano, es que llegar al menos a la sexta posición es muy complicado y también bajar a la 19ª. En cualquier caso, el entrenador aún ve posible alcanzar un puesto en la parte alta y sus jugadores van a por ello.

Garitano dijo que "faltando nueve jornadas (para el final del campeonato) nadie está en tierra de nadie. Tenemos las posibilidades intactas de llegar al play-off y de, si nos dormimos, caer". Indicó que "faltan 27 puntos, todos los equipos se están jugando muchísimo y nosotros no somos una excepción. Me hace muchísima gracia cuando oigo que estamos en tierra de nadie".

Aseguró el míster que "la semana ha ido fenomenal, hemos entrenado muy bien y el equipo está enchufadísimo, sabe que necesitamos ganar y que queremos ganar. Entrenamos para ello, en el día a día demostramos que estamos por la labor de intentar ganar otra vez y de ir hacia arriba en la clasificación". El Cádiz CF se presenta en tierras gallegas después de haber perdido cinco de los últimos seis puntos.

El técnico informó de que tiene a su disposición a toda la plantilla. "Tenemos a todos disponibles, están entrenando todos. Falta la sesión de mañana (la del sábado) pero, en principio, todos bien". Después del último entrenamiento confeccionará la lista de convocados. Tendrá que hacer algún descarte.

"Quedando pocos partidos, todos son complicados, y fuera de casa más. El Deportivo es un equipo que viene de una racha muy buena, lleva tiempo sin perder y, como todos los partidos fuera de casa, es complicado. Depende más de que nosotros demos una buena versión, creo que fuera de casa hemos tenido en los últimos tres partidos momentos buenos, pero no hemos hecho partidos brillantes como para tener continuidad en el juego y ser superiores todo el rato del partido", expuso Garitano.

Recordó el inquilino del banquillo cadista que "contra el Eldense o contra el Racing (de Santander) el equipo tuvo mucha brillantez, pegada y llegada, y en los últimos tres partidos hemos tenido momentos de eso pero no todo el partido. Tenemos que intentar no tener solamente un tiempo bueno sino, a nivel competitivo, hacer 90 minutos buenos, no de dominar, porque fuera de casa el equipo contrario juega y, en este caso, los jugadores ofensivos del Deportivo tienen muchísimo nivel, pero necesitaremos una buena versión nuestra como en Elda o Santander. Para ganar fuera de casa hay que hacer ocasiones, marcar y ser sólidos".