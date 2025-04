Queridas cosas viejas

Abarcando un arco de más de medio siglo, desde mediados de los años veinte hasta mediados de los setenta, los textos de la antología configuran un indirecto pero fiel autorretrato del hombre y sus intereses. Fue el mismo Praz quien señaló, como ya hiciera De Quincey, el influjo de los cuadros popularizados por el Spectator de Addison en la obra de Lamb, donde “el carácter del escritor colabora en una corriente subterránea al efecto de la cosa escrita”. Desde que tradujo, incitado por Papini, los Ensayos de Elia, Praz no dejó de señalar su deuda con el escritor inglés, hasta el punto de reconocer –en el mismo bienhumorado prólogo de estas Voce dietro la scena– que sus propios ensayos fueron “rebrotes o una segunda hierba en el mismo campo donde florecieron” aquellos, en tanto que “rozan ese mundo más íntimo de la fantasía y del sentimiento que fue el territorio propio de Charles Lamb”. Denostado por esteticista, Praz fue más bien un esteta, acuñación que designa no sólo el amor por el arte y la literatura sino el deseo de llevarlos a la vida, transfigurando lo que cualquier existencia tiene de vulgar en una alta creación que en su caso –el de un confeso antimoderno– se religó al imaginario de los siglos antepasados. Si sus predilecciones son en buena medida las nuestras, no es casualidad, pues en no pocos casos –así los del mismo Lamb o Algernon Swinburne o Max Beerbohm o su gran amiga Vernon Lee– fue su obra crítica la que nos estimuló a leerlos o a leerlos de otra manera.