La reacción impensable de Arelys ante la ruptura de Yulen Pereira y Anabel Pantoja: "Me duele"

El esgrimista Yulen Pereira ha visitado a su madre, Arelys, en Honduras con motivo de su participación en el reality show Supervivientes. Arelys, emocionada, ha asegurado que necesitaba este revulsivo y ha expresado su alegría por ver a su hijo. "Es lo que necesitaba: ver a mi hijo. Es lo único que tengo. Es mi vida", ha espetado la madre de Yulen.

Durante la visita, el esgrimista ha aprovechado para informar a su madre que ya no estaba con Anabel Pantoja. "Hay una cosa que no está bien, pero espero que no te afecte en tu concurso: Anabel y yo ya no estamos juntos", ha explicado el deportista a su madre. Arelys, visiblemente afectada por la noticia, se ha preocupado por su hijo, pero él ha intentado tranquilizarla: "Ella está bien, yo estoy bien, todo ha acabado bien. Tú tienes que concentrarte en esto".

La noticia ha sido un shock para Arelys, quien ha expresado su dolor ante las preguntas de Ion Aramendi. "Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar. Lo siento mucho. Me duele tener que escuchar esto aquí, me duele bastante", ha detallado la madre de Yulen.

Por su parte, el ex concursante de Supervivientes ha confesado que estaba muy emocionado por volver a los Cayos Cochinos y ha expresado su felicidad por poder ver a su madre. "Estoy muy feliz de estar aquí. Me ha dado mucha alegría poder ver a mi madre y darle ánimos", ha dicho el deportista.

La visita de Yulen a su madre ha sido muy emotiva y ha demostrado el gran amor que se tienen el uno al otro. A pesar de la noticia sobre su ruptura con Anabel Pantoja, Yulen ha tratado de mantener la calma y centrar la atención en el concurso de su madre. Sin duda, su apoyo será fundamental para que Arelys pueda seguir adelante en Supervivientes.