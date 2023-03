Anabel Pantoja huye corriendo de la prensa y acaba pidiendo perdón por este motivo

Anabel Pantoja ha sido el centro de atención de los medios de comunicación después de que Pinocho decidiera someterse a un polígrafo en el Deluxe de Telecinco. En el programa continuó asegurando que es hijo de Bernardo Pantoja, algo impensable para Anabel, que ha tenido que someterse a preguntas incómodas sobre este tema.

La prensa ha estado buscando declaraciones de la joven para conocer más detalles sobre la situación. El pasado martes, Anabel Pantoja fue vista saliendo de su casa en Sevilla, y decidió ponerse a correr para huir de los reporteros que la perseguían en busca de unas palabras.

Las imágenes captadas por los medios de comunicación muestran a Anabel corriendo por las calles de Sevilla, intentando escapar del periodista que le seguía. En un momento dado, la joven se detiene y habla con el reportero, pidiéndole que la deje en paz y explicándole que tenía una cita con el médico. "Lo siento, ¿me dejas en paz, por favor? Estoy siendo muy respetuosa. No me apetece que me sigas porque voy al médico", ha espetado.

Tras este episodio, Anabel Pantoja ha querido explicar lo sucedido a través de sus redes sociales y pedir disculpas. En sus stories de Instagram, la joven ha afirmado que había salido de casa para hacer unas gestiones y que, de repente, se encontró con la prensa. "Sales de tu casa con todas las cosas en tu cabeza y de repente te encuentras aquí a la prensa y flipas porque piensas 'qué ha pasado'", ha explicado.

Anabel también ha querido aclarar que no tenía nada en contra del periodista, pero que en ese momento no se sentía cómoda hablando sobre el tema del polígrafo y el posible hijo de Bernardo. "No me apetece que me sigas porque voy al médico", fue la excusa que decidió utilizar ante el reportero.