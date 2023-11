Nacho Palau vuelve a tener cáncer y niega la custodia a Miguel Bosé en caso de fallecer

Nacho Palau, expareja del cantante Miguel Bosé, ha compartido en una nueva entrevista para el programa de Telecinco De viernes que se enfrenta nuevamente a la dura realidad del cáncer. El avance de esta emotiva conversación ha dejado al público consternado al escuchar las palabras del artista, quien ha expresado su pesar ante la reincidencia de la enfermedad.

"Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices 'no puedo más, de esta no salgo'. ¿Y para qué?", confesó Nacho Palau con el rostro apagado, revelando la difícil situación que está viviendo. La noticia ha generado una ola de solidaridad y mensajes de apoyo por parte de amigos, seguidores y compañeros del ámbito artístico en las redes sociales.

En medio de este difícil panorama, la mayor preocupación de Palau es el futuro de sus hijos en caso de que la enfermedad le arrebate la vida. Durante el avance de la entrevista, ha expresado su deseo original de que sus cuatro hijos estuvieran juntos en caso de su ausencia. Sin embargo, ha revelado que ahora tiene dudas al respecto, señalando a Miguel Bosé como un factor clave en esta incertidumbre.

"Ahora no lo tengo claro. De Miguel no te puedes fiar. Es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijeron 'ten cuidado, no te metas'. Y me metí", ha declarado Palau, destacando las tensiones y conflictos presentes en su relación con el famosísimo cantante. Estas palabras han dejado entrever la complejidad de la situación familiar y legal que rodea a Nacho Palau.

En estos tiempos tan difíciles, la esperanza y la solidaridad de amigos, familiares y seguidores se convierten en pilares fundamentales para que Nacho Palau pueda afrontar esta nueva etapa de la enfermedad en su vida. La entrevista completa, que se emitirá este mismo viernes en el prime time de Telecinco, promete ofrecer más detalles sobre sus pensamientos, emociones y perspectivas frente a los desafíos que tiene por delante.