Nacho Palau le busca las cosquillas a Miguel Bosé: "creo que puede estar celoso"

Si algo está claro es que Supervivientes nos está regalando momentazos. Tras el paso de Nacho Palau por el puente de las emociones, donde confesó tener pareja, los aventureros han convertido la vida sentimental del valenciano en tema de debate. Palau hizo público su noviazgo con Cristian, un chileno del que está profundamente enamorado. "Es una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho. Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, espetó Palau ante los ojos de Lara Álvarez y la audiencia de Supervivientes.

Marta Peñate, que se está ganando el premio final a pulso, ha querido rascar un poco la historia amorosa del concursante. La canaria ha querido saber cómo le habrá sentado el anuncio a su exmarido, el cantante Miguel Bosé. "¿Cristian habrá flipado cuando dijiste su nombre, no?", le ha preguntado Peñate, a lo que Palau ha contestado "totalmente. No creo que se haya cabreado, pero hostias… Habrá flipado en colores. Pero es lo que hay… yo me siento tan bien. No es como salir del armario, pero es la primera vez que hablo de que estoy con alguien, de que echo de menos a alguien".

En cuanto al cantante, Palau ha supuesto que la prensa debe estar detrás de Bosé. "A lo mejor si Miguel está en Madrid van a preguntarle", ha objetado. "¿Crees que estará celoso?", ha incidido Marta, demostrando sus dotes periodísticas. "Sí, es posible que sí, son muchos años viviendo juntos...", ha contestado seriamente Palau, causando furor en la canaria, que ha exclamado un gracioso "¡Qué salseo!".

En cuanto a la pareja de Palau, Cristian es un apasionado de la naturaleza y los animales. Sin duda, su apariencia es de viajero nato, un amante de los planes improvisados y el deporte. Cristian se cuida y tiene a sus espaldas un pasaporte extenso, pues ha viajado desde Chile a España, Estados Unidos y México.