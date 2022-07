Nacho Palau lo confiesa: dejaría todo por Miguel Bosé

El puente de las emociones sigue regalándonos grandes momentos. Esta semana Nacho Palau ha sido el elegido por el Pirata Morgan para explicar sus vivencias. El aventurero no pasa por su mejor momento en el concurso, mostrándose bajo de ánimos y con muchas situaciones de ansiedad y estrés. En su paso por el puente, Palau se ha abierto en canal, contando sus secretos y traumas más íntimos.

Con un llanto vivo durante toda su travesía, Nacho Palau ha confesado tener pareja. "Actualmente, el amor lo resumo en una palabra, Cristian". El superviviente ha explicado que Cristian es “una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho”. Palau ha querido "darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y por mi familia (...) Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”.

Entre otros temas, Nacho Palau ha destacado que su paternidad es lo que más orgulloso le hace sentir de su vida. “Lo más querido, lo más deseado para Miguel y para mí, pasamos muchos años preparándolo y queriendo ser padres y todo se fue dando para que pudiéramos tener una familia”, explicó el concursante. “Esto ha sido lo peor, lo más difícil, los niños no tienen culpa de nada, no entendían, seguramente nosotros tampoco. Separarte de tus hijos, no saber explicarles, es muy duro. Horrible”, destacó entre lágrimas.

Palau explicó que la separación no la sintió "propia de mi mano". "Esperé más ayuda en Miguel, siempre ha tirado más de mí y lo perdí, a él y a mis hijos. Mucho dolor, mucha rabia, muchísimo rencor. Al sufrimiento nuestro y de nuestros seres queridos”, añadió. Fue en ese momento en el que el concursante aseguró que "le sigo querido una animalada" y que si le pasara algo "le daría la mitad de mi corazón".

"Me siento culpable y siento la necesidad de decir que me hago igual de responsable que Miguel, las cosas no pasan si dos no quieren", ha relatado el valenciano, pidiendo perdón por los capítulos más negros de su vida, con el objetivo de "tratar de quitarla, pasarla, de dejarla atrás para poder seguir viviendo dignamente con mis hijos y con mis seres queridos".