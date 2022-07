Las imágenes que muestran a Antonio David besándose en la playa

Antonio David Flores lo ha vuelto a hacer. Tras unas cuantas semanas alejado del foco mediático, con Marta Riesco prácticamente vetada en Telecinco, el malagueño se ha buscado las castañas para vender una nueva exclusiva en la que, presumiblemente, es cazado besuqueándose con su novia. Con Olga Moreno también engatusada en la portada de Semana, el líder de la charquita azul ha vuelto a embolsarse, supuestamente, una buena cantidad de dinero a cambio de hacer lo que parece un teatrillo veraniego.

La revista anteriormente citada ha publicado diversas fotografías en las que se ve a Antonio David besándose con Marta Riesco. Pese a llevar únicamente bikini, aún no hemos podido ver el famoso as que guarda Riesco bajo la manga para desmentir a Rocío Carrasco. La periodista, que fue apartada del foco por órdenes de Mediaset, disfruta de un baño junto al ex marido de la hija de Rocío Jurado. Seguramente alguna ahogadilla ha caído en este encuentro tan casual, que para nada ha sido preparado y previo pago. Guiño, guiño.

En cuanto a Olga Moreno, la revista muestra las primeras imágenes de su primer verano como soltera. Nueve meses después de romper con Antonio David Flores, la andaluza también se ha aprovechado del negocio familiar, dejándose fotografiar, aparentemente sin darse cuenta, por los paparazzis. Portando un bonito bikini y mostrándose de lo más sonriente, Moreno se pone morena en las mejores playas de España.

Parece que tras la tormenta llega la calma y mientras Antonio David y Marta Riesco disfrutan de sus días de descanso en Granada, Olga Moreno muestra el buen tipo que se le ha quedado tras separarse del padre impío. Veremos como evolucionan estas tramas y cuanto tardan sus bolsillos en demandar un nuevo robado con talonario en mano.