La hija de José Luis Gil arremete contra sus compañeros de 'La que se avecina'

La hija del reconocido actor José Luis Gil, Irene Gil, ha compartido detalles sobre la difícil situación de su padre después de sufrir un ictus. Según Irene, las secuelas del episodio han sido graves, y la posibilidad de que vuelva a la televisión parece cada vez más remota.

En unas declaraciones, Irene Gil ha expresado sus preocupaciones sobre la recuperación de su padre. "El ictus ha dejado secuelas graves, y sinceramente, no veo posible que pueda regresar a la televisión", ha comentado la hija del actor. Ha añadido que, a medida que pasa el tiempo, las esperanzas de una recuperación completa disminuyen, aunque siempre se aferra a la posibilidad de un cambio positivo en el futuro.

Irene ha detallado algunas de las secuelas que ha experimentado José Luis Gil, y una de las más notables es la afectación en la comunicación. Aunque reconoce a las personas y se mantiene informado de todo, tiene dificultades para expresarse. "Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse", compartió Irene.

Además de hablar sobre la evolución de su padre, Irene Gil también ha abordado la actitud de los compañeros de trabajo de José Luis Gil en La que se avecina. Aunque ha agradecido las llamadas telefónicas de preocupación, señalando que ningún compañero ha ido a visitar a su padre. "A José Luis le haría mucha ilusión que fueran a verle, se pondría muy contento, pero deben de estar muy ocupados", ha comentado Irene, lanzando una indirecta a sus colegas de profesión.

La hija de José Luis Gil ha sugerido que algunos comentarios sobre la situación de su padre no se ajustan a la verdad. "Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil", ha añadido Irene Gil, enfatizando la necesidad de comprender la situación real del actor y demostrar apoyo genuino durante este complicado momento.