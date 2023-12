La hija de José Luis Gil confirma la peor de las noticias: "Fue un ictus muy fuerte"

Hace dos años, el actor José Luis Gil sufrió un devastador ictus que lo apartó de los platós y escenarios, sumiéndolo en un prolongado periodo de recuperación. Hoy, lamentablemente, su hija, Irene Gil, comparte una noticia desgarradora para los seguidores del talentoso actor.

En una entrevista para Pronto, Irene ha revelado que las secuelas del infarto cerebral que sufrió su padre son graves, y las perspectivas de un regreso a la televisión son sombrías. "No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte que le ha dejado secuelas graves", ha confesado Irene. A pesar de los esfuerzos de la familia y las consultas con neurólogos y centros de rehabilitación, la situación parece complicada. Irene admite: "Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas".

La familia Gil siempre ha mantenido un hermetismo respecto a la salud de José Luis, pero las recientes declaraciones de Irene han generado gran preocupación entre sus seguidores. La joven ha expresado que "la vida no va a volver a ser la misma", dejando entrever la difícil realidad que enfrenta la familia ante la situación de salud del actor.

Sin embargo, no todo son malas noticias. El pasado 9 de diciembre, José Luis celebró su cumpleaños en la intimidad de su hogar junto a su esposa, la actriz de doblaje Carolina Montijano, y sus tres hijos, Irene, Daniel y Marta. Además, la actriz Ana Ruiz, amiga cercana de Gil, también se unió a la celebración, destacando la red de apoyo que rodea al actor.

A pesar de su complejo estado de salud, José Luis Gil mantiene un espíritu optimista y continúa luchando por un futuro mejor. Irene describe que su padre aún conserva movilidad, aunque reconoce las dificultades derivadas de no ser un hombre joven. "Mi padre reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle, sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse", ha señalado Irene.

La celebración del cumpleaños de José Luis Gil se convirtió en una entrañable velada, donde amigos y familiares compartieron momentos con el actor y mensajes de ánimo a través de las redes sociales. A pesar de los desafíos, la comunidad que rodea al actor demuestra un cariño inquebrantable, deseando lo mejor para un artista ejemplar que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los españoles.