Gustavo ya no se calla: el horrible motivo que le separó de Terelu Campos y Carmen Borrego

Gustavo ya no se calla. El que fuera chófer de María Teresa Campos se encuentra internado en la casa más famosa de la televisión. Su participación en Gran Hermano VIP no está dejando a nadie indiferente y, por supuesto, no está siendo exenta de polémica. Gustavo se siente mal por estar rompiendo el luto por la que considera su segunda madre, pero no piensa permitir que le pisoteen o que digan falsedades sobre su persona.

Tras comentarse su distanciamiento con Terelu Campos y Carmen Borrego, ha sido su mujer, defensora de Gustavo en plató, la que ha salido a dar explicaciones. "Ella [María Teresa] hubiera querido que yo estuviera aquí, estoy seguro, porque ella siempre me decía 'coge cualquier oportunidad'", ha asegurado Gustavo desde dentro de la casa muy emocionado. "Hablé justo hace unos días y les comenté que iba a entrar y les pareció bien. Ayer tuve una llamada de ellas superbonita deseándome suerte y les mando un beso a las dos", ha añadido, despertando la polémica en los estudios de Fuencarral.

Y es que las declaraciones de Gustavo, distan con las de Alejandra Rubio. La nieta de María Teresa Campos asegura que "Mi abuela no tenía ninguna constancia de esto. Ni que podía ser una opción. Además, me dice Carmen que esa llamada nunca ha existido. No sabíamos que entraba". "Lo podíamos intuir porque hace unos veinte días presentó la dimisión. Mi abuela seguía aquí. Fue una sorpresa para todas porque después de tantos años trabajando con ella, en un momento que mi abuela estaba mal, presentará la dimisión... Fue ahí cuando empezaron las negociaciones con GH VIP", añadió Rubio visiblemente molesta.

"La llamada de las dos hermanas juntas, animándole, diciéndole 'te apoyamos, a ganar' se produce estando él en el hotel, el martes o el miércoles antes de que empiece el programa el jueves. Esa llamada es tranquilizadora para él. Por eso él en el estreno les manda un beso, porque así recibe él la llamada", ha justificado la mujer de Gustavo.

"Carmen puede decir lo que quiera. El móvil de Gus está en el programa (...) Yo no le he oído a Carmen decir que no ha hablado con él, ha sido Alejandra la que ha dicho que Carmen le ha dicho. Pero no es así. Carmen ha hablado con él y se lo ha reconocido a más gente", ha asegurado la mujer de Gustavo, sellando cualquier tipo de duda.