Bigote Arrocet envía una carta a María Teresa Campos tras su fallecimiento

Tras el fallecimiento de María Teresa Campos, todas las miradas se han puesto en el entorno de la mítica comunicadora. Si bien el foco se ha puesto sobre Terelu Campos y Carmen Borrego, otro gran personaje se ha mantenido en el centro de las miradas: Bigote Arrocet. El que fuera la última pareja pública de María Teresa Campos ha decidido romper su silencio con una bonita carta que ha dirigido a un periodista español.

"Querido Saúl: me gustaría que Dios me hubiera bendecido con el don que le dio a Rubén Darío, Gabriela Mistral o la fácil y magistral pluma de Giovanni Papini para poder desahogar mi corazón con desenvoltura y poder expresar las cosas más lindas y destacables que atesoré durante los cinco años y siete meses que viví junto a Teresita, su verdadero nombre", ha iniciado Arrocet en su escrito.

"Con ella compartí amor, viajes, comidas, secretos y confesiones mutuas. Quiero destacar su amor al trabajo, su inteligencia, la facilidad de palabra y su carácter fuerte en algunos momentos. Pero también su capacidad para moverse en las artes de las falsedades de ciertos seres humanos. Los secretos y confesiones los conozco yo en toda su magnitud, ya que a nuestras edades no estábamos para contarnos mentiras", ha continuado Bigote.

El artista latinoamericano ha desarrollado sus palabras. "Trató a mi familia con amor y dulzura infinita, quizás más de la que yo traté a la suya por el poco tiempo compartido. Creo que, de todos, el que más la conoció después de mí, fue Gustavo. Guardaré los recuerdos bonitos de la Morita hasta el día que me despedí de ella y no por un WhatsApp como muchos dicen".

Estas palabras llegan después de un periodo de malas palabras entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Pese a que él lo niega, la presentadora aseguró que rompió la relación a través de whatsapp. Aun así, la carta llega mal y tarde, sobre todo después de espetar en Antena 3 "No, yo no, la que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí, no yo a ella porque nunca fue verdad nada de eso".