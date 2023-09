Terelu arremete contra todos tras lo que pasó en el funeral de María Teresa Campos

La semana pasada España se despedía de una de sus presentadoras más queridas y emblemáticas, María Teresa Campos. El último adiós en Madrid se llevó a cabo a puerta cerrada, exclusivamente para familiares y amigos cercanos. Sin embargo, Terelu Campos y Carmen Borrego, las hijas de la famosa presentadora, quisieron que el pueblo de Málaga, la ciudad que vio crecer a su madre durante 40 años, pudiera acompañarlas en lo que consideraban el verdadero último adiós antes de depositar las cenizas de María Teresa.

La importancia de María Teresa Campos en España era indiscutible, y esto quedó patente en el gran número de asistentes que se congregaron en la parroquia de San Pablo en Málaga. La noticia de su fallecimiento conmovió a todo el país, y sus seguidores deseaban rendir homenaje a la presentadora que los había acompañado a lo largo de sus vidas.

Sin embargo, tras el emotivo funeral, Terelu Campos se encontró con un aluvión de críticas que la llevaron a expresar su enfado en una intervención televisiva en el programa Vamos a ver. "Dar las gracias a todos los ciudadanos que se han volcado con mi madre. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron el esfuerzo de acercarse hasta la iglesia de San Pablo y hacerlo de todo corazón, en nombre de toda mi familia, no solo el mío", declaró Terelu en un intento de agradecer el apoyo recibido.

No obstante, no todos los comentarios fueron de apoyo y cariño. Hubo quienes criticaron la actitud de Terelu durante la misa funeral, señalando que parecía distante con los presentes en el evento, que, dicho sea de paso, no eran precisamente pocos. Ante estas críticas, Terelu no dudó en defenderse y explicar su comportamiento: "Yo soy una persona claustrofóbica y me aterroriza verme rodeada. Si a alguien no le ha parecido bien que me cuidara en la entrada, lo siento mucho".

En un momento tan difícil para ella y su familia, Terelu Campos también quiso expresar su opinión sobre aquellos que emitieron juicios sobre su actitud en el funeral de su madre: "Hay veces en la vida en las que cuando uno hace determinados comentarios y sabe de quién está hablando, debe hacerlo de otra manera, pero allá cada cual con su conciencia".

La pérdida de María Teresa Campos fue un golpe duro para sus seres queridos y para el país en general. Las emociones en momentos como estos son abrumadoras, y es importante recordar que cada individuo maneja el duelo de manera diferente. Terelu Campos merece comprensión y apoyo en este difícil momento, en lugar de críticas injustas.