Kiko Rivera está preocupado: su exnovia, Jessica Bueno, concursante de 'GH VIP 8'

Preocupación en casa de Kiko Rivera. Jessica Bueno, exnovia del hijo de Isabel Pantoja, es concursante de Gran Hermano VIP. Nacida el 17 de agosto de 1990 en Sevilla, la modelo que se hizo famosa tras convertirse en Miss Sevilla se incorpora al reality de Telecinco. Jessica estudió comercio y marketing, también obtuvo formación de asistente de compras online y se sacó un título de esteticién.

Jessica Bueno encontró el amor antes de presentarse al certamen de belleza. Una pareja de lo más mediática: Feliciano López. Al ser pareja del famosísimo tenista, su papel como concursante quedó en tela de juicio. Pese a ello, Bueno concursó y quedó cuarta.

Tras Feliciano llegó a su vida Kiko Rivera. Jessica y Kiko se conocieron en Supervivientes, donde se hicieron muy amigos. Tras ello, Kiko sorprendió a la audiencia declarándose a Bueno en directo en La Noria. Poco después, Jessica se quedó embarazada y se apresuraron en casarse. Pese a ello, Jessica sufrió un aborto que dinamitó su relación.

Tras varias discusiones y platós, Kiko Rivera rogó a Jessica que volviera con él y comenzaron una reconciliación que daría un bebé como fruto. Tras ello, Jessica descubrió que su pareja le era infiel con Gaby, otra concursante de Supervivientes. Este hecho les llevó a pasar un gran bache que no consiguieron superar.

"Buenos días, mi gente. Antes de que saquen especulaciones y mentiras y razones inexistentes, me gustaría daros la noticia de que Jessica y yo no estamos juntos... Ha sido de mutuo acuerdo, nada que inventar", espetó por entonces Kiko Rivera en sus redes sociales. "Kiko era el hombre de mi vida, pensaba que nunca se acabaría", espetó por su parte la modelo. "La decisión la tomó él... pero yo no volvería a darle otra oportunidad porque llega un momento en la vida en que quieres ser feliz".

Gran Hermano VIP sorprende con su casting

La octava temporada de GH VIP ha sorprendido con un casting de lo más variopinto. A Jessica Bueno se han sumado rostros como la cantante Karina, la chica reality Oriana Marzoli, o el hermano mayor Pedro García Aguado. Además, Marta Flich ha estado a la altura del estreno, siendo una presentadora estupenda.