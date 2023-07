Isabel Pantoja se pone del lado de Kiko Rivera: la discusión que habría dinamitado todo con Isa P

En una sorprendente revelación, Isa P ha hablado públicamente acerca de la supuesta discusión que ha tenido con su madre, la tonadillera Isabel Pantoja. Las declaraciones de Isa P han generado un revuelo en los medios después de que el periodista Antonio Rossi desvelara los detalles de la tensa relación entre madre e hija.

Según lo informado por Rossi, Isabel Pantoja se mostró visiblemente enfadada por las palabras que Isa P vertió sobre su hermano, Kiko Rivera, tras someterse a una delicada intervención quirúrgica en el corazón. La cantante había hablado abiertamente sobre la relación nula que mantiene con su hermano y esto aparentemente no fue bien recibido por la tonadillera.

"Isabel Pantoja se molesta porque dice que Isa no se ajusta a la verdad", declaró Antonio Rossi. "Ella asegura que Isa no ha mantenido comunicación con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje de WhatsApp que recibió de su hija data de mayo", agregó el periodista.

La situación se ha vuelto aún más delicada debido a la última visita de Isabel Pantoja a su hijo Kiko Rivera en el hospital. Según relató el periodista, tras abandonar el centro médico, Isabel se dio cuenta de que la relación con su hijo está completamente rota, lo que ha sido una fuente de dolor para la tonadillera. "No fue un día fácil para Isabel, la relación acabó muy mal", reveló Rossi, haciendo hincapié en la difícil situación emocional que atraviesa la artista en este momento.

Las declaraciones de Isa P han puesto de manifiesto las tensiones familiares que han estado presentes en el seno de los Pantoja, y han despertado un gran interés entre sus seguidores y el público en general. La relación entre madre e hija ha sido tema de especulación durante mucho tiempo, y ahora, con estas revelaciones, las emociones están a flor de piel.

"Lo siento porque tu información siempre suele ser superexacta. Aciertas un montón. Pero yo no voy a hacer un show de esto. Ella no me ha dicho absolutamente nada. Me da la sensación de que quien te cuenta esto quiere crear una polémica con mi madre donde no hay", ha respondido Isa P, enfadada por las afirmaciones vertidas en El programa de Ana Rosa.