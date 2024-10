Se filtran los vídeos más íntimos del Rey Juan Carlos con Bárbara Rey y otras famosas

Amadeo Martínez Inglés, ex coronel del Ejército y conocido por sus polémicas declaraciones sobre la vida personal de Juan Carlos I, ha revelado en una entrevista con El Plural la existencia de vídeos comprometedores que involucran al monarca. No solo menciona las famosas imágenes con Bárbara Rey, sino que asegura que hay más material con otras mujeres conocidas. “Con esta y con alguna otra, no solo hay material con Bárbara Rey. ¡Se acostó con todas las famosas!”, comentó Martínez Inglés en su reveladora entrevista.

Según el exmilitar, las grabaciones no son algo aislado ni reciente, ya que el Rey Juan Carlos siempre fue seguido de cerca por los servicios de inteligencia del Ejército. De hecho, según explica, muchos de estos vídeos eran visionados en privado entre los altos cargos del cuartel general, lo que añade una nueva capa de complejidad al caso. “Hay vídeos muy gordos, muy gordos”, aseguró Martínez Inglés, quien describe el contenido como “escandaloso” y añade que incluso algunos de estos vídeos podrían estar circulando de manera privada, esperando a ser vendidos a una firma millonaria.

Juan Carlos I en una imagen de archivo / Gtres

El antiguo coronel también apunta que no solo Bárbara Rey fue grabada, sino que ella misma participaba activamente en la creación de ese contenido. Al principio, explica, lo hacía de forma más rudimentaria, pero con el tiempo fue perfeccionando su técnica, llegando a utilizar “camaritas muy pequeñas” para capturar los momentos íntimos. Bárbara Rey, quien siempre ha estado en el ojo del huracán por su relación con el Rey Emérito, parece tener en su poder mucho más material de lo que se ha visto hasta ahora.

Otro punto clave que menciona Martínez Inglés es la despreocupación de Juan Carlos I en cuanto a la seguridad de sus comunicaciones. Según relata, durante sus encuentros con Bárbara Rey, el monarca hablaba por teléfono con total libertad, sin ser consciente de que sus llamadas estaban intervenidas. “Este hombre no se cortaba. Cogía el teléfono en la cama y llamaba a quien fuera”, declara el excoronel, subrayando la despreocupación del Rey por las posibles filtraciones.