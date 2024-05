Bárbara Rey, más contundente que nunca: así reacciona a la expulsión de Angel Cristo de 'Supervivientes'

La reciente expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de Supervivientes ha generado una ola de reacciones y comentarios en los medios de comunicación. Entre las voces que se han alzado, destaca la de su madre, Bárbara Rey, quien ha decidido manifestarse de manera contundente sobre la situación de su hijo en el reality. A pesar de la conocida tensión en su relación, la actriz y vedette ha mostrado su preocupación y apoyo incondicional hacia Ángel Cristo Jr.

El hijo del domador, que no está atravesando su mejor momento, fue expulsado del programa tras desaparecer durante tres horas y violar el perímetro de seguridad de la isla. Esta decisión del equipo de Supervivientes ha generado un gran revuelo, y Bárbara Rey no ha permanecido indiferente.

La noticia fue revelada por Makoke en el programa Así es la vida, donde leyó un mensaje de Bárbara Rey. En el mensaje, la artista expresó su tristeza y malestar: "He visto ahora que lo han expulsado, estaba de viaje. Muy triste todo. Yo estoy pasándolo muy mal". A continuación, hizo un llamado al público y a los colaboradores del programa, solicitando que no atacaran a su hijo: "Es mi hijo y lo quiero mucho, no lo ataquéis mucho".

Carmen Borrego, otra colaboradora del programa, también habló sobre la situación, afirmando haber conversado con Bárbara Rey. Según Borrego, la vedette se mostró "más madre que nunca, más preocupada que nunca por su hijo". Subrayó la petición de Bárbara Rey de respeto hacia su hijo y hacia ella misma, indicando que está sufriendo mucho por lo ocurrido.

El programa también señaló que Bárbara Rey estaba profundamente dolida y preocupada porque "está viendo toda España lo que hay". En un momento particularmente emotivo, Bárbara Rey se expresó en una llamada en directo al programa Ni que fuéramos, donde mostró su angustia al saber que incluso los militares de las Fuerzas Armadas de Honduras habían participado en la búsqueda de su hijo. "Solo quiero que esté bien y que no haga tonterías. No voy a hablar del tema, pero lo fundamental es que le voy a seguir queriendo, me haga lo que me haga, toda mi vida. Aunque me clavara un puñal. Por encima de todo, voy a querer a mi hijo", confesó.

Esta reacción de Bárbara Rey marca un paso importante en la compleja relación con su hijo, indicando un deseo de acercamiento. Sin embargo, queda por ver cómo evolucionará esta situación cuando Ángel Cristo regrese a España, un tema que seguramente seguirá dando de qué hablar en las próximas semanas.