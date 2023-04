Bárbara Rey desvela por primera vez uno de los episodios más traumáticos de su vida: desagradable cuanto menos

Bárbara Rey ha desvelado por primera vez uno de los episodios más traumáticos de su vida en la nueva serie documental que ha estrenado Antena 3 sobre su vida. En el primer capítulo, la vedette ha hablado de sus primeros pasos en la industria del cine, que estuvieron llenos de claroscuros.

Bárbara ha explicado que su primer papel destacado en el cine fue en una película que abandonó debido al acoso del director y productor. "Me dijeron que me quedara, pero ese hombre estaba abusando de mí", ha expresado la actriz. Además, ha asegurado que el director organizaba bailes para todo el equipo y se aprovechaba de ella y de otras chicas que estaban empezando en el mundo del espectáculo.

"Esas personas se dedicaban a acosar a las chicas que estábamos empezando, no creo que lo hiciesen solo conmigo", ha asegurado Bárbara. Aunque se ha reservado el nombre del director, ha dicho que es una persona muy importante en el mundo del espectáculo y que ella nunca fue creída cuando intentó denunciarlo.

El testimonio de Bárbara ha sido respaldado por José Manuel Parada, amigo íntimo de la actriz. "No tengo ninguna duda de que a Bárbara le ofrecieran cosas raras. Muchos intentarían sacar partido, dando a entender que si tragaba, el papel era suyo y si no, no", ha asegurado el presentador. La serie documental ha generado un gran interés en los medios y en las redes sociales. El testimonio de Bárbara Rey ha liderado en audiencias y ha sido comentado y compartido por miles de personas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.

Esta nueva serie documental sobre la vida de Bárbara Rey promete ser una de las más comentadas del año y ha generado un gran interés en la prensa del corazón y en el público en general. El testimonio de la actriz puede servir de revulsivo para abrir un importante debate sobre el acoso y el abuso en la industria del cine y la televisión, poniendo de manifiesto la importancia de visibilizar y denunciar estas prácticas.