La reacción de Bárbara Rey a la boda de Ángel Cristo en 'Supervivientes' que ha sorprendido a todos

Bárbara Rey, madre de Ángel Cristo, ha reaccionado con elegancia y buenos deseos a la reciente boda de su hijo con Ana Herminia, celebrada en Honduras durante su participación en Supervivientes. Aunque no pudo asistir personalmente al enlace por motivos obvios, Bárbara Rey expresó su apoyo y afecto hacia la pareja, deseándoles lo mejor en su nueva vida juntos.

El pasado domingo 28 de abril, Ángel Cristo y Ana Herminia sellaron su amor en una íntima ceremonia en la que estuvieron presentes solo algunos compañeros de reality, incluida la presentadora Laura Madruñeo, y media España desde sus casas. La madre de Ángel Cristo, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo, aunque ausentes físicamente, demostraron su apoyo y cariño hacia el recién casado pese a todos los conflictos que tienen.

En declaraciones a Gtres y Europa Press, Bárbara Rey expresó sus buenos deseos para la pareja, afirmando: "Le desea lo mejor y desea que este matrimonio le vaya bien y le dure". Sofía Cristo también se sumó a las felicitaciones, manifestando: "Felicidades. Que sean muy felices y que ojalá les dure".

Aunque no siguieron la boda en directo, tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo revelaron que no estuvieron frente a la pantalla en ese momento. Sin embargo, Bárbara Rey parece haberse informado posteriormente sobre los detalles del enlace. Según señala Vamos a ver, Bárbara Rey expresó su molestia por no haber sido invitada a viajar a Honduras, pero reconoció que su hijo merece ser feliz y que su felicidad es lo más importante.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación familiar, Bárbara Rey afirmó que siempre estaría dispuesta a acoger a su hijo con los brazos abiertos, dejando claro que sus puertas están abiertas para él. Aunque las relaciones familiares han sido complicadas en el pasado, Bárbara Rey insinuó que la decisión de reconstruir los lazos familiares recae en Ángel Cristo.

La actitud de Bárbara Rey refleja una madurez y un deseo sincero de que su hijo sea feliz, independientemente de las tensiones familiares pasadas. Su enfoque en el bienestar de Ángel Cristo y en mantener las puertas abiertas para una posible reconciliación demuestra un profundo amor de madre.

En última instancia, el futuro de la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo queda en manos de ambos, pero el gesto de apoyo y los buenos deseos de la madre son un primer paso hacia la reconciliación y la armonía familiar.