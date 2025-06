Escassi obligado a retractarse y pedir perdón a Montoya después de ver las imágenes inéditas de 'Supervivientes 2025'

La gala de este martes presentada por Carlos Sobera comenzó de manera muy seria y es que desde la organización de Supervivientes han querido aclarar la polémica que surgió el pasado domingo en la gala con Sandra Barneda. Todo comenzó con una reunión en la que los supervivientes querían dividir las tareas que hay que hacer en la isla, la división del grupo es clara y, por un lado, están Anita y Montoya y por otro, el resto de los concursantes del reality.

Lo que podría haber sido una reunión fácil, se tornó en una gran discusión que acabó con Montoya perdiendo los papeles y yéndose a las rocas a desahogarse después de oír lo que sus compañeros pensaban de él y de su exnovia, Anita. El grupo formado por Makoke, Borja, Damián, Álex, Escassi y Pelayo Díaz afirmaban que sus dos compañeros, Anita y Montoya, no aportaban apenas nada al grupo y que dada la fase del concurso en la que se encuentran que deberían empezar a pescar si quieren comer pescado, porque se han cansado de compartir este banquete con ellos.

Montoya se sintió herido en su orgullo al enterarse de que sus compañeros piensan que no aporta al grupo y se fue relatando mientras decía que "nadie me agradece nunca nada". La discusión se fue agrandando y este terminó alejándose del grupo para poder desahogarse tranquilo, aunque lo cierto es que le estaba dando un ataque de ansiedad y perdió las maneras. Anita estuvo a su lado todo el tiempo para intentar que se relajase, aunque sin mucho éxito.

Álvaro Muñoz Escassi contó el domingo que había vivido una situación de violencia y que si hubiera estado en la calle hubiese intervenido, unas graves acusaciones hacia su compañero Montoya que la organización se ha visto obligada a desmentir y mostrar la totalidad de las imágenes de lo que sucedió ese día. "En un ejercicio que queremos que sea total de transparencia y con objetivo de que no quede ni una sola duda, hoy, esta noche vamos a seguir respondiendo de la mejor manera posible", afirmaba Carlos Sobera. "Imágenes que vamos a ver de forma cronológica y junto a ellos para que no quepa ni la más mínima duda de que en ‘Supervivientes’ nunca permitiríamos un hecho como el que relató Escassi", continuaba el presentador vasco.

Los concursantes viven una situación histórica

Después de jugar el juego de recompensa, los concursantes volvían a la Palapa y conectaban en directo con Carlos Sobera que les explicaba la situación que iban a vivir en esos momentos y que ha puesto a Escassi en un aprieto. "Asegurasteis que habíais presenciado una situación intolerable de violencia de Montoya sobre Anita y que estábamos omitiendo y no estábamos enseñando todas las imágenes, que estábamos ocultando la información", señalaba Sobera.

En ese momento, los supervivientes han querido justificarse, pero ha sido Carlos Sobera el encargado de conducir la situación. "Eso es completamente falso, lo digo alto y claro, radicalmente falso. Esta noche para que no quede ninguna duda vamos a ver la totalidad de las imágenes y vamos a ver el relato de los hechos de nuevo y lo vamos a hacer de forma cronológica. Os pido atención, sinceridad, autocrítica y sobre todo respeto. En las últimas horas, muchos de vosotros habéis carecido de respeto", afirmaba el presentador.

Dada la gravedad de las acusaciones de Escassi, por primera vez en la historia los concursantes del reality han tenido la oportunidad de ver las imágenes de lo que sucedió, ya que normalmente solo escuchan el audio. Durante el visionado del vídeo, Montoya ha preferido no verse en ese estado tan alterado y cuando ha tenido oportunidad ha pedido perdón a los espectadores por su comportamiento y ha afirmado que se siente avergonzado por haber perdido de esa manera los nervios.

En el vídeo se ve cómo Anita le pide a los cámaras que llamen a un médico porque al sevillano le está dando un ataque de ansiedad. "Pido perdón a mi familia por las formas como hice el otro día. Soy impulsivo, pero en mi vida haría algo así. Hay que ser ruin para desestabilizarme con eso. Yo estoy muy tranquilo con lo que he hecho, pero jamás haría eso. Montoya es así", explicaba Montoya.

La explicación de la organización

Carlos Sobera volvía a tomar la palabra tras la emisión completa del vídeo en el que aparece Montoya destrozado. "Con toda seguridad, una cosa que vosotros creísteis que habíais vivido y otra es lo que sucedió que es justo lo que acabamos de ver. Mientras Montoya continuaba enfadado en la roca, el resto de los compañeros estabais repartiendo bígaros. Anita y Montoya regresaban a la playa juntos mientras vosotros continuabais con total normalidad la convivencia".

El presentador les lanzaba una sincera reflexión a todos los participantes del concurso. "El equipo de grabación del programa que se encontraba en la playa ha confirmado al completo lo que se ve. Ese episodio de violencia no ha existido porque como ya os dijimos no lo hubiéramos permitido. La situación a la que habéis llegado aquí creemos que es intolerable y que no se puede repetir. Las faltas de respeto entre vosotros no se pueden tolerar. Las acusaciones que lanzasteis el domingo no se pueden permitir y que pensemos en las consecuencias antes de hablar".

Tras este momento, el vasco le daba uno a uno paso para que se explicasen y dijeran lo que quisieran. El único que realmente se disculpó tanto con Anita y con Montoya después de las declaraciones que había vertido el pasado domingo fue Escassi. El jinete se levantó de su asiento y le pidió perdón a los dos concursantes y les tendió la mano por haber acusado al sevillano de una agresión y por si hubieron malinterpretado sus palabras. Ni Makoke ni Borja reconocieron las palabras que dijeron el domingo y Pelayo tampoco quiso disculparse con la expareja.