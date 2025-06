Nuevo expulsado, un herido y una bronca tremenda: Resumen de la gala de 'Supervivientes 2025'

Supervivientes 2025 está llegando a su final y los concursantes lo saben, la gala de este domingo, presentada por Sandra Barneda, prometía ser una de las más tensas vividas hasta el momento. Desde el pasado jueves, tras la expulsión de Carmen Alcayde y la marcha de Terelu Campos de Honduras, Playa Magna se ha convertido en un lugar hostil donde la polémica y la pelea es un continúo entre los dos bandos que hay. Por un lado, están Anita y Montoya y por otro, el resto de supervivientes: Makoke, Escassi, Pelayo, Álex, Damián y Borja.

En la jornada dominical los concursantes se han llevado la sorpresa de que habría una expulsión, algo que sólo sucede los jueves, pero así es este concurso, está lleno de sorpresas. Los nominados eran Anita, Montoya, Álex y Damián Quintero, en la ceremonia de salvación el primero en librarse de salir expulsado fue Montoya, algo que decepcionó al resto de sus compañeros, la siguiente en salvarse fue Anita, por lo que el duelo final fue entre Álex y Damián y la audiencia eligió que fuese Damián Quintero el que abandonase la aventura a las puertas de la final.

La decisión del público ha sorprendido mucho al resto de concursantes de Supervivientes que veían con escepticismo como se despedía de ellos el campeón olímpico de kárate. Las habilidades de supervivencia de Damián Quintero no han sido suficientes como para que la audiencia lo apoyase para llegar a la final del concurso. Pelayo se mostraba desolado ante la marcha de su amigo y cómplice durante esta aventura. "No me puedo creer que se apoye esa poca educación y esas pocas ganas de hacer nada. La convivencia es muy importante, estoy decepcionado con lo que la gente, en esta noche, está valorando. Lo acepto porque el público es soberano, pero es mi opinión y me da mucha pena", afirmaba el gallego.

Makoke secundaba las palabras de Pelayo: "Montoya y Anita han dejado mucho que desear, hacen la convivencia muy difícil", dejando claro que esperaba que uno de los dos fuera el expulsado de la semana. El karateka junto a Laura Madrueño se despedía de sus compañeros y se fundía en un efusivo abrazo con su pilar en Supervivientes, Pelayo Díaz. "Estoy contento, ha sido un concurso fantástico, el mejor de la tele y nunca hubiera imaginado estar aquí", relataba Damián Quintero.

Álex Adrover herido en 'Supervivientes 2025'

Como cada domingo, los concursantes se batían en duelo para conseguir el premio de la prueba de recompensa, en esta ocasión se trataban de cuatro cachopos que podrían disfrutar cuatro supervivientes. Al ser ocho participantes se han disputado la recompensa por parejas y el que perdiese no podría disfrutar de este manjar. La prueba consistía en hacer fuerza y tirar con el torno a su adversario de la pasarela de madera que estaba ubicada en el agua.

Los últimos en participar fueron Álex y Montoya, fue en ese momento cuando el de Utrera hizo tanta fuerza para conseguir esa recompensa que tiró a Álex fuera de la pasarela de una manera muy exagerada y este terminó cayendo al mar mientras se quejaba del golpe recibido. Los médicos atendieron inmediatamente al actor y evaluaron su situación para ver si está en condiciones de seguir en el concurso o si, por el contrario, debe abandonarlo debido a la lesión sufrida.

El equipo médico será el encargo de tomar la decisión con respecto a la continuidad de Álex en el concurso cuando le hayan hecho todas las pruebas pertinentes. "Estoy muy bien atendido, por los mejores profesionales, me han dado lo que me tenían que dar. Noto la rodilla dolorida, pero estoy esperanzado. Quiero ponerme a caminar y a ver cómo funciona mi rodilla", afirmaba Álex. Sandra Barneda le advertía que: "serán los médicos los que te van a dar el diagnóstico de cómo está esa lesión de rodilla y qué gravedad tiene". Momentos más tardes, el concursante conocía la decisión de la audiencia y se convertía en el tercer salvado de la noche.

La gran bronca entre los concursantes de Playa Magna

Las tareas que hay que realizar en Supervivientes han sido el motivo que ha provocado el mayor enfrentamiento que ha habido hasta ahora en esta edición de Supervivientes. Los concursantes están al límite y se nota que la final está cerca. Todo estalló después de que Pelayo Díaz viniese de pescar abatido después de tanto esfuerzo, en ese momento Escassi y Borja deciden hacer una reunión con todos los participantes para repartir de una manera más equitativa las tareas diarias y ha sido en ese momento cuando todo ha saltado por los aires.

Makoke, Pelayo, Damián, Álex, Borja y Escassi consideran que Montoya y Anita no aportan mucho al grupo y que su concurso se basa en pelar almendras y estar tumbados en la arena, mientras ellos van a pescar, cuidan del fuego y demás actividades. Esto ha provocado que la expareja se revuelva contra los compañeros y la discusión ha tomado un cariz muy feo.

Montoya se defendía y afirmaba que tenía problemas de cervicales y por eso no podía ir a pescar, la cosa es que ha ido creciendo poco a poco y las imágenes muestran cómo Pelayo se encara con Anita mientras le afea su comportamiento. Escassi secunda al diseñador y Anita no duda en enfrentarse al jinete también. "Cómo eres, mi vida. Hablas siempre con una falta de respeto... tienes que meterte en todo como si fueras la única que sabes de todo", le espetaba Escassi a Anita.

"Que hables de eso sí que no te lo permito. Mejor no hables", respondía esta. "Hablo de lo que me da la gana", decía tajante el superviviente, instando a Anita a irse "a llorar y a hacerse la víctima". La discusión no ha sido del agrado de nadie y por eso, ha tenido que intervenir Sandra Barneda. "No podéis empañar esta súper edición con faltas de respeto, descalificaciones... no se puede consentir. Espero que en esta recta final que esta noche hemos inauguramos, las diferencias se vean desde los argumentos y el entendimiento, y no volver a este tipo de descalificaciones que os empañan. Que no se vuelva a repetir lo que se ha visto", les reprendía duramente la presentadora en directo.