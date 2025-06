Comunicado urgente de la familia de Montoya que pide a 'Supervivientes 2025' que: "Se tomen medidas disciplinarias"

Los enfrentamientos en Supervivientes están a la orden del día y es que las condiciones en las que viven durante tantos meses los concursantes provocan que sean frecuentes este tipo de incidentes. Durante la gala del domingo, presentada por Sandra Barneda, se pudo ver que el reparto de la comida conllevó a una gran discusión entre Montoya y el resto de sus compañeros. El de Utrera acabó desquiciado marchándose del lugar donde estaban reunidos los demás supervivientes porque necesitaba su espacio y desahogarse. Anita fue detrás y durante un rato se pudo ver como el joven hablaba de manera acalorada y con muchos aspavientos.

El resto del grupo estaba a una distancia considerable donde no era posible entender con claridad qué era lo que estaba diciéndole Montoya a Anita. A pesar de no poder escuchar bien la conversación de los dos concursantes, Escassi, habló en la gala del domingo de que la situación se había descontrolado e incluso habló de violencia, en este momento la organización a través de Sandra Barneda se vio obligada a interrumpir al jinete y desmentir lo que estaba diciendo.

La familia de Montoya pide que se tomen medidas en un comunicado urgente

Las graves acusaciones que Escassi y otros compañeros vertieron sobre José Carlos Montoya provocaron que el sevillano saliese indignado de la Palapa afirmando que "tengo familia" y que lo estaba pasando mal. La familia del concursante de Supervivientes no se ha querido quedar callada ante esta situación y ha emitido un duro comunicado a través de las redes sociales del sevillano para exigir a la organización que se tomen medidas disciplinarias ante estas graves acusaciones y que expulsen a los responsables de las mismas.

"En relación con las recientes acusaciones falsas que se han vertido sobre nuestro hijo y hermano José Carlos Montoya, queremos expresar nuestra más firme indignación", empieza el comunicado de la familia de Montoya. "Estas acusaciones carecen de fundamento y son completamente falsas", afirman con rotundidad.

"Montoya ha sido víctima de una campaña de injurias y calumnias que dañan su reputación y provocan un grave perjuicio personal y profesional", haciendo referencia que este tipo de comentarios no sólo perjudicaría al concursante en la etapa final de Supervivientes, sino que tendría consecuencias futuras en otros posibles trabajos y en su vida personal.

El comunicado pide a la organización de Supervivientes que tomen medidas. "Le pedimos a los medios de comunicación, productora, cadena y a las personas que han versado tales acusaciones que publiquen una rectificación, que restablezca la verdad y se tomen medidas disciplinarias y expulsión inmediata del concurso contra quien ha versado tales acusaciones hacia Montoya".

La familia del sevillano afirma que "asimismo, informamos que se están considerando las acciones legales pertinentes para defender los derechos de José Carlos Montoya". Dejan claro que ellos por su parte tomarán las medidas legales pertinentes contra los concursantes que han hecho estas afirmaciones y aquellas personas que lo han confirmado.

Escassi da la versión de lo que pasó entre Anita y Montoya

El encargado de dar la voz de alarma acerca de esta supuesta violencia entre Montoya y Anita fue Álvaro Muñoz Escassi que afirmaba que este tema la deba vergüenza y que no quería formar parte de él. Makoke se ponía del lado del jinete y afirmaba que "fue una situación bastante desagradable". "Viví una situación en la playa en la que dije: si esto lo veo en la calle, me metería intervenir porque no es una cosa normal, es una cosa de violencia", afirmaba Escassi.

En ese momento, Montoya saltaba y se defendía de las acusaciones vertidas por sus compañeros. "¿Perdona? Me cago en la p*** es lo que dije, unas palabras que son malísimas y me fui a la roca haciendo aspavientos. Sabéis que soy un poco impulsivo y cuando llego a un nivel así me pongo malo, me fui solo, no os molesté y ella me aguantó", afirmaba el joven muy alterado sabiendo la gravedad de lo que decía Escassi.

Por supuesto, la organización no dudó en salir en defensa de Montoya y Sandra Barneda confirmó que lo que había sucedido algo parecido a lo que insinuaba el jinete. "Me están diciendo que no hay nada que esconder. Os digo que esto es muy serio y que desde la organización me están diciendo que no se oculta nada. Escassi acaba de describir la situación y, por otro lado, que no ha habido ningún tipo de violencia", sentenciaba Sandra Barneda.