El bombazo que prepara Cristina Pedroche para el momento álgido de las Campanadas

Se acerca el gran día. Cristina Pedroche tiene todo preparado para dar la bienvenida al 2023 desde el reloj más famoso de España. La presentadora presentará las Campanadas de Antena 3 desde la Puerta del Sol junto al chef Alberto Chicote, repitiendo la tradición que tantas alegrías ha dado a su cadena. Ahora, a pocas horas de los últimos ensayos para la gran noche, un giro de guion ha sorprendido a los fieles de la de Zapeando. Cristina Pedroche está embarazada.

Tal y como ha publicado Lecturas y os hemos contado en estas mismas líneas, Pedroche y Muñoz esperan a su primer retoño. Es sin duda una de las noticias del año y todo apunta a que la comunicadora lo anunciará en plena retransmisión de las uvas. Entre cuartos y campanadas, Cristina Pedroche estaría dispuesta a hacer pública su maternidad, una de las noticias más importantes de su vida.

Sin duda, este anuncio sería un revulsivo para Antena 3, que se aseguraría más si cabe el liderazgo en lo que a audiencias se refiere. En cuanto a Pedroche, la futura mamá visitó El Hormiguero hace unos días, revelando algunos de los detalles de las sorpresas que guarda para la noche más esperada del año. Al parecer, este año el estilismo dejará atrás la ropa, apostando por el arte del body painting.

"Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito, pero fuerte", explicaba Pedroche a Pablo Motos. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar", ha añadido. Una frase que ahora podría tomar más sentido todavía.

En otra entrevista, esta vez con los compañeros de 20 minutos, la presentadora habló sobre sus planes de futuro con el chef estrella Michelín. "Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos", espetó por entonces Pedroche. Tocará esperar a la bajada del carillón para ver si se lanza o no a contar lo que está creciendo en su interior. ¡Felicidades, Cristina!