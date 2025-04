Bertín Osborne reconoce que ya ha conocido al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén

Hace más de un año, saltaba a la prensa una de las noticias más inesperadas, la nueva paternidad de Bertín Osborne. El cantante se convertía en padre a sus 69 años junto a Gabriela Guillén, aunque en un principio Osborne negaba que el bebé fuese suyo. Con el paso del tiempo y con la Justicia de por medio, el cantante ha terminado reconociendo que sí que es su hijo. A pesar de haber dado ese paso al frente, no ha sido hasta hace poco tiempo cuando Bertín ha conocido a su retoño.

Ha sido este miércoles cuando ha reconocido ante la prensa que ya conocía a su hijo, después de que hubiera muchas especulaciones acerca del tema. El presentador de televisión ha reconocido que se llevan "fenomenal" y que es "una monada de niño", además ha confesado que "he estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo".

La relación con Gabriela parece haber mejorado de unos meses a esta parte, a pesar de que la fisioterapeuta haya afirmado en múltiples ocasiones que no ha recibido ninguna ayuda por parte del padre de su hijo durante el año que tiene de vida. Bertín la ha definido como "una niña estupenda" y afirma que en la actualidad tienen se llevan "fenomenal", esta respuesta ha sorprendido a los reporteros y lo que ha dicho el cantante ha sido que nadie sabe nada al respecto porque "yo no voy por ahí aireando las cosas".

Además, Bertín ha comentado que no tienen ninguna guerra judicial porque todo lo que tiene que ver con el bienestar de bebé "lo estamos arreglando ella y yo personalmente", ya que "el niño no tiene culpa de nada, los errores que cometamos los padres es cosa nuestra". La custodia del menor le pertenece a Gabriela Guillén, así lo ha determinado un juez. En estos momentos, el caso estaba en el juzgado de Alcalá de Guadaíra y el juez deberá establecer cuál es el régimen de visitas y fijar la cantidad económica que la madre debe percibir en concepto de manutención.

La empresaria ya reconoció en una entrevista a Informalia que durante el primer año de vida de su hijo se había estado haciendo cargo de todos sus gastos de manera exclusiva. "Repito que estoy sola en todo y ha habido momentos muy duros como las pasadas Navidades, que me quedé con las cuentas a cero y fue una sensación muy mala porque me angustiaba pensar que no iba a poder comprar ni la leche de mi hijo", afirmaba la joven en dicho medio.

Se desconoce si en esta nueva etapa en la que Bertín Osborne parece estar más implicado con la crianza de su hijo estará siendo un apoyo en el tema financiero a Gabriela Guillén.