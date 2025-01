Bertín Osborne y Gabriela Guillén se ven las caras en los juzgados: "Es una lástima llegar a esto"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén se verán las caras en los juzgados de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, por la paternidad del hijo que tienen en común que ya tiene un año de edad. El presentador reconoció ser el padre de la criatura el pasado mes de junio a través de un comunicado, pero lo cierto es que la demanda de paternidad que Guillén interpuso en su momento ha seguido su cauce legal y es en esta jornada donde el juez decida cuál es el procedimiento a seguir.

El magistrado será el encargado de determinar que el cantante es el padre del niño y se fijarán los términos en cuanto a la guardia y custodia del menor, el régimen de visitas, además de la cantidad económica en concepto de manutención que deberá pasar Bertín Osborne a partir de ahora a su ex pareja. Es posible que incluso que esto se aplique de manera retroactiva, de manera que el presentador tendría que abonar la suma que el juez establezca desde que el niño nació, hace un año ahora.

Gabriela Guillén ha sido interceptada por la prensa a su llegada a Sevilla del AVE y ha hecho unas pequeñas declaraciones al ser preguntada por el tema que la traía a la capital andaluza. "Esperaba que no llegara este día, yo no tendría que estar aquí, pero bueno...", la joven aseguraba sentirse "tranquila" al tener que volver a ver a su ex de nuevo, pero tampoco ha querido desvelar qué es lo que espera que suceda en la jornada de hoy.

Sí que ha tenido unas palabras de reproche para el cantante: "No tengo ni idea, ya me dictará el juez o quien tenga que decir las cosas, es una lástima llegar a esto", aseguraba la paraguaya. Esto no revela si habitualmente Guillén mantiene algún tipo de contacto con Bertín Osborne o si, por el contrario, hay silencio absoluto entre ellos y el presentador estaría ajeno de todo lo que le sucede a su hijo.

Bertín reconoció a su hijo seis meses después de que hubiera nacido

Bertín Osborne, de 70 años, reconoció el pasado mes de junio que el hijo que había tenido Gabriela Guillén era suyo, desde enero hasta junio el cantante negaba la posibilidad de que eso fuese así, algo que la joven no dudó en llevar a la justicia y por eso, este miércoles 22 de enero, se celebra el juicio sobre la paternidad del menor. El presentador reconocía en un comunicado que se había equivocado a la hora no asumir su reciente paternidad.

"Bertín reconoce que sus primeras reacciones ante esta situación "no fueron las más adecuadas" por su parte y quiere enmendar las mismas con hechos que permiten dar las mejores posibilidades al menor. Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo.", explicaban en un comunicado conjunto el cantante y la empresaria paraguaya.