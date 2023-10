Anabel Pantoja estalla por lo que hizo Isa Pantoja en su despedida de soltera

Todo preparado para la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja se casará este otoño en la ciudad de Sevilla. Es por ello que, como es habitual, la pareja prepara sus respectivas despedidas de soltero. Lo que nadie se esperaba es que la despedida de soltera de Isa Pantoja también vendía con polémica.

"Se organiza una despedida de soltera para el fin de semana pasado y no se lleva a cabo porque Anabel no llega a un acuerdo económico, porque se iba a grabar esa despedida de soltera", señala Giovana González. "Ella pide un caché muy elevado, no se baja de la burra y la consecuencia es que su prima se queda sin esa despedida de soltera", añade.

"Yo estaba en ese grupo de la despedida de soltera porque íbamos a hacer un grupo de amigas en un bar de Madrid. Nosotras organizamos una despedida, pero como hacen el resto de los mortales, que te vas a un bar con tus amigas, éramos un grupo pequeño y Anabel estaba en este grupo. Al final la gente no podía, unas que vivían en el sur, otra que no podía venir y se anula, pero, al parecer, habría otra que yo desconozco, que es de la que habla Giovana", ha añadido Alexia Rivas.

"Toda la boda está siendo un negocio y esto era parte también del negocio, pero Anabel prefirió no bajarse unos eurillos. La persona que a mí me lo cuenta está muy cabreada porque parece ser que era la única que no iba a llevar un caché. Todo el mundo está intentando sacar tajada del asunto y la perjudicada es Isa", ha explicado la periodista en Vamos a ver.

Anabel Pantoja ha sido la gran perjudicada de estas informaciones. La sobrinísima ha asegurado estar alucinando. "Estoy flipando. No entro en nada, no digo nada, no hablo de nada y a mí se me pone esto. Giovana, en serio, ¿no tienes mi teléfono para llamarme y preguntarme? Yo sé con quién has hablado, estaba en el grupo y gracias a Dios que Alexia está también en el grupo. A partir de ahora se va a saber quién es porque ya te digo que yo no pido dinero para ir a la boda de nadie, ni a la despedida de nadie", ha sentenciado.

"Voy porque me sale del corazón, porque es mi prima, voy a estar con ella siempre y ya estoy harta, porque si fuera verdad tengo todo el derecho del mundo, pero como es mentira entro y lo desmiento, y no me presento en Telecinco porque me pilla lejos. No sabía que había un reportaje, lo desconocía igual que ha dicho Alexia, solo conocía la típica despedida que íbamos a organizar y estaba esperando que me dijeran una fecha concreta", ha culminado Anabel.

"Para empezar yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero que deje de meter mierda entre mi prima y yo y que tenga un poquito de respeto, que se casa mi prima, y que al menos no intenten enturbiar esto porque vuelvo a repetirte que yo no tengo que bajar unos eurillos, es que ni siquiera tengo un euro. Lo quiero dejar claro", ha sentenciado la prima de la protagonista de todo este embrollo.