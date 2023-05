Pillan a Anabel Pantoja en actitud cariñosa con un famoso rostro de Telecinco

Anabel Pantoja ha sido cazada con una nueva ilusión, y esta vez se trata de Samuel Chávez, participante de la quinta temporada de La isla de las tentaciones. La sobrina de Isabel Pantoja y el ex de Tania Déniz se conocieron en el plató del debate del programa y desde entonces han sido vistos en actitud cariñosa.

Recientemente, la pareja participó en un viaje juntos a México, acompañados por otros influencers. Esta escapada ha generado gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Anabel y Samu han expresado su sorpresa y curiosidad por esta nueva supuesta relación.

Samu Chávez es futbolista y juega en el CD Laguna SAD, equipo de Canarias. Es conocido que Anabel tiene predilección por los canarios, lo que seguramente ha sumado puntos a favor de Samu en su conquista. Aunque ambos tienen vidas muy diferentes, han encontrado un punto en común que les ha acercado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Chávez (@samujcr)

En cuanto al viaje a México, Anabel ha compartido una enigmática frase en sus redes sociales: "Esta semana nunca la olvidaré". Esta publicación ha generado especulaciones y comentarios entre sus seguidores, quienes se preguntan qué ha sucedido durante ese tiempo con su acompañante. Samu no ha dejado pasar la oportunidad de responder a la publicación de Anabel, comentando: "Y lo que me has hecho reír".

La relación entre Anabel y Samu ha despertado el interés de los medios y de los seguidores de ambos. Muchos esperan ansiosos conocer más detalles sobre cómo se conocieron y cómo ha evolucionado su relación desde entonces. Ambos parecen disfrutar de la compañía del otro, pero de momento nio han confirmado nada públicamente.

No es la primera vez que Anabel Pantoja protagoniza titulares por sus relaciones amorosas. Sin embargo, esta vez parece haber encontrado una nueva ilusión en Samuel Chávez, y juntos han decidido explorar nuevas aventuras en tierras mexicanas.

Habrá que estar atentos a las próximas publicaciones de Anabel y Samu para descubrir más detalles sobre esta nueva relación. Mientras tanto, sus seguidores seguirán especulando y apoyando a la que podría ser la nueva pareja del momento.