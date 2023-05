Pillan a Anabel Pantoja con su nueva ilusión en una famosa fiesta

Anabel Pantoja ha dejado a todos boquiabiertos al aparecer en público con su nuevo novio. Lo ha hecho en Desalia, el festival de música celebrado en la ciudad de Benidorm este fin de semana. Lo curioso es que la joven nunca había mostrado a su chico en las redes sociales, generando una gran intriga en torno a su identidad. Resulta que el misterioso hombre es nada más y nada menos que el famoso fisioterapeuta del que se había especulado en más de una ocasión hace unos meses.

El programa Fiesta de Telecinco ha sido el encargado de revelar la noticia, explicando que Anabel ha pasado todo el fin de semana junto al fisioterapeuta, quien previamente se le había relacionado con haber trabajado con su tía, Isabel Pantoja. Las fuentes del programa de Emma García explican que Anabel ha sido cazada compartiendo momentos de complicidad y cariño con su nuevo compañero sentimental.

Según declaraciones de los colaboradores del programa, Anabel lleva tiempo dándole una oportunidad a esta ilusión. Al parecer, la pareja ha decidido mantener su relación en privado hasta el momento, pero su aparición en Desalia marca un cambio significativo en su actitud hacia el noviazgo.

Además, la presencia de Anabel y su fisioterapeuta en el festival de música de Benidorm ha generado un alboroto adicional, ya que muchos asistentes al evento no dudaron en acercarse a la pareja para pedirles fotos. Anabel, siempre amable y sonriente, no dudó en complacer a sus fans, pero en todo momento se aseguró que su chico se mantuviera al margen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Ante la prensa, Anabel estuvo encantadora. Menos cuando se le preguntaba por su vida privada, en ese momento daba por terminadas sus declaraciones. En cuanto al final de Sálvame, la sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que "no me alegro de lo que ha pasado, obviamente. Porque allí hay gente a la que quiero mucho". Lo ha hecho en una entrevista para Yotele, en la que ha asegurado quedarse "con lo bonito que viví, pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé superbién. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó".