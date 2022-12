Las peores navidades de Anabel Pantoja: estalla contra todos por este contundente motivo

Anabel Pantoja no pasa por su mejor momento. Son las primeras fiestas navideñas de la sobrina de Isabel Pantoja sin su abuela, Doña Ana, y su padre, el recientemente fallecido Bernardo Pantoja. Estas fechas tan señaladas se llenan de nostalgia cuando hay sillas vacías en las cenas familiares. Pese a ello, Anabel ha intentado mostrarse sonriente en sus redes sociales.

Las risas en público de Anabel han causado comentarios hirientes por parte de sus seguidores. Algo que no ha gustado nada a la influencer, que ha estallado. La sobrina de la tonadillera ha mostrado algunas de las críticas que le han espetado en su perfil de Instagram. Críticas que se refieren a su forma de vestir, a su físico e incluso atacando donde más le duele. "Lo pronto que ha olvidado la muerte de su padre", ha comentado un internauta.

"Qué tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multi operada, si debería de operarme la rodilla o que voy vestida como una PUT… y todos vienen de MUJERES", ha sentenciado Pantoja. "Qué pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor, y que por supuesto visto ni a gusto de todo el mundo, pero no merezco recibir insultos como tal".

La influencer ha agradecido a los seguidores que le han mostrado cariño en las últimas horas. "Al resto gracias por como sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo TODO EN VIDA. Nadie sabe qué puede pasar mañana". Además, Pantoja ha querido agradecer a sus seguidores que se interesaran por su estado. "Gracias por preguntar como estoy. Afortunadamente, hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio", ha culminado.