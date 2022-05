Lydia Lozano estalla contra Sálvame y Jorge Javier Vázquez se desnuda en directo

La Sálvame Fashion Week está a punto de arrancar y el ambiente está muy caldeado. A pocas horas de subirse a la pasarela más famosa de Telecinco, Lydia Lozano ha activado el protocolo de abandono. Todo estallaba cuando la dirección del programa explicaba a los colaboradores de Sálvame que debían ponerse un mono negro que dejaría al descubierto cada michelín y cada centímetro celulitis. Bajo la excusa de la inclusividad, el director de la Sálvame Fashion Week ha explicado que los monos conseguirán visibilizar todos los cuerpos. Este hecho ha provocado el brote de las colaboradoras del programa, que han pedido evitar pasar por este mal trago.

La que se ha mostrado más molesta ha sido Lydia Lozano. La colaboradora ha estallado y ha empezado a gritar desconsolada en plató, llorando de una manera muy efusiva. "¡No me apetece!, ¿puedo ser humana? No me importa nada lo que opine Kiko Hernández, que si la chepa, que si cerveza, ¿¡pero de que vais!?", ha gritado Lozano. "Cada una tiene sus complejos. Me cuido para no aparentarlos, ¡y ya está!" ha culminado, tirando el micrófono al suelo y yéndose de plató.

Las respuestas no han tardado en aparecer. Kiko Hernández se ha mostrado muy molesto. "Todos nos hemos reído de Carmen Borrego y de su papada, de mis caídas de dientes, llevamos trece años riéndonos de nosotros mismos, ¿qué pasa?, ¿¡Hoy cambia todo?!", ha gritado el colaborador, sin entender el enfado de Lydia Lozano. Ha sido en ese momento cuando Jorge Javier Vázquez ha decidido desnudarse en directo y ponerse el mono negro, para salir posteriormente a buscar a Lydia Lozano.

En las afueras del plató de Sálvame, Jorge Javier ha consolado a Lydia Lozano, que se ha mantenido llorando un buen rato. De golpe ha aparecido Andrei, el representante de Rumanía de este año en Eurovision, que ha querido consolar a Lydia Lozano "Yo soy el dueño de todo esto, soy una persona muy importante de esta cadena. No me estás haciendo ni puñetero caso porque me ves así vestido", ha espetado Jorge Javier mientras el rumano hablaba con Lydia, intentando captar su atención.