Las condiciones que ha puesto Olga Moreno para volver a Telecinco

Tras su especial Ahora OA después de ganar Supervivientes, Olga Moreno se ha mantenido alejada de Telecinco. Si bien la ex mujer de Antonio David Flores ha intentado distanciarse del foco mediático, ahora regresa a la pequeña pantalla como gran protagonista, con una entrevista junto a Toñi Moreno en Déjate querer. Olga Moreno, que servirá como revulsivo contra el estreno de La Voz Kids en Antena 3, se sienta en el plató del nuevo programa de Telecinco, volviendo así a la cadena que despidió a su ex pareja.

Tal y como avanza Lecturas, Olga Moreno ha puesto condiciones en su regreso a Telecinco. La andaluza ha pedido no hablar de su vida privada actual. Tras dejar a su ya ex marido Antonio David Flores, Moreno ha puesto como condición principal únicamente hablar de su infancia, sus hermanas y su familia de sangre, evitando así charlar sobre la familia política que la ha situado en el centro de todas las polémicas.

La invitada de Déjate querer no va a hablar de cuál es su actual relación con Rocío Flores, ni tampoco los motivos de la ruptura con su ex marido. Por no hablar, no hablará ni de la serie documental de Rocío Carrasco ni de hace cuánto no ve a David Flores. Así pues, la entrevista pierde el poco interés que podría generar, quedándose en una insulsa conversación con Toñi Moreno, que ha tenido que hacer piruetas para no incumplir con el contrato de Olga.

La entrevista se grabó el 19 de mayo, ocho días antes de su emisión. Los asistentes a la entrevista aseguran que el ambiente fue de lo más tenso. Agustín Etienne, representante de Olgo Moreno, intentó parar la entrevista tres veces, coincidiendo con los momentos en los que Toñi Moreno hacía alusiones a la situación actual de la entrevistada.

De hecho, ha habido momentos de tensión durante la entrevista que la propia Toñi ha tenido que rebajar con su habitual sentido del humor. Olga Moreno comenta en un momento del metraje que vio la entrevista con Nacho Palau en el estreno de Déjate querer y que le gustó mucho. Acto seguido, Toñi le espetó que Palau se sentó en el programa sin miedo y sin poner condiciones, algo que Olga se tomó a lo personal. "No como yo, ¿verdad?", respondió.