Lequio estalla contra Ana Obregón por lo que ha dicho sobre su nieta: no la soporta

Alessandro Lequio no pasa por su mejor momento. El colaborador de Vamos a ver, el programa de las mañanas de Telecinco producido por la empresa de Ana Rosa Quintana, se ha enfrentado a unas nuevas declaraciones de Ana Obregón. La presentadora le dedicó unas palabras a su exmarido y padre de su único hijo, Aless, con relación a su nieta Ana Sandra.

"La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe... es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Aless si pudiera abrazarla", comentó Obregón. Unas palabras que han despertado la furia del colaborador de Telecinco.

"Alessandro Lequio, ¿qué tal el día?", le preguntaba con cierta sorna Joaquín Prat. "¿Vas a querer comentar algo? ¿Me ahorro preguntarte?", le insistía el presentador de Telecinco. "No voy a comentar nada", contestaba Lequio. "Hablaremos de la entrevista que dio Ana Obregón a Ana Rosa Quintana, es inevitable hacerlo, sobre todo porque te alude a ti directamente, eres el abuelo de esa criatura".

"Soy una persona educada, la respeto profundamente porque es la madre de mi hijo", ha respondido Lequio. "Por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio", ha añadido.

"Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien", ha remarcado Lequio con más paciencia que un santo. "Somos distintos, cuántas entrevistas ha hecho y yo cuántas he hecho, ella es así y somos distintos", ha remarcado, defendiéndose de las acusaciones del entorno de Ana Obregón.

"Lo importante es cómo estoy yo, cómo está mi mujer y mi hija y todo lo demás me da igual", ha sentenciado Alessandro, intentando evitar continuar hablando del tema. Pese a sus evasivas, Joaquín Prat le ha rematado con una frase sentenciadora: "Eres el abuelo de esa criatura".