Ana Obregón sorprende explicando que su hijo Aless le llamó tras dos años muerto

Ana Obregón ha reaparecido ante los medios de comunicación para presentar El chico de las Musarañas, el libro que escribió a partir de los escritos de su difunto hijo, Aless Lequio. Una sala de prensa a rebosar de periodistas ha presenciado las primeras palabras de Obregón tras tener a su nieta, Ana Sandra. Visiblemente emocionada, Ana Obregón ha aguantado el tipo, portando un vestido de flores muy colorido con el que ha roto el luto.

"Llevo tres años de luto, con el luto negro y blanco. Hoy visto este vestido de flores porque con esta presentación cierro los tres deseos de Aless: tener una hija, escribir un libro y hacer una fundación para investigar el cáncer", ha explicado la presentadora. "Como decía mi hijo, todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad. Es lo único que he hecho desde que mi hijo se fue, intentar, con amor, hacer todo lo que a él le hubiera gustado", ha asegurado Obregón.

"Era agosto de 2018. Aless se estaba sometiendo a un tratamiento de quimioterapia muy agresivo, y pese a los efectos secundarios de este tipo de tratamientos, yo le veía teclear por las noches. Me despertaba a las seis de la mañana y él ya estaba con la luz encendida, escribiendo el libro. Le pedí leer un poquito y no me dejó. Me pidió que esperara a que lo terminase", ha detallado Ana Obregón, que tras la muerte de su hijo esperó dos años a abrir el documento.

"Eran solo treinta o cuarenta páginas. Susana [su representante] habló con la editorial y les envié el texto. Me contestaron que era impresionante y se me ocurrió empezar el libro desde el principio, desde ese puto 23 de marzo, y acabar con el final. Les pareció muy buena idea", ha revelado la televisiva. Durante nueve meses, Ana Obregón ha estado centrada en acabar el libro. "Esta obra está escrita por una madre con el corazón mutilado. Está escrita con sangre. No sé escribir, yo les pasaba capítulos a la editorial sin saber ni lo qué estaba haciendo. Escribía mi corazón, me guiaban desde arriba", ha asegurado.

Una señal desde arriba

Ana Obregón ha sorprendido a los asistentes explicando una vivencia paranormal. "El primer día que nos reunimos para formalizar este libro quedamos para comer y puse mi teléfono encima de la mesa. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, este libro es una catarsis donde he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. De repente empieza a sonar mi móvil y era una llamada de Aless", ha relatado Obregón, que no podía continuar hablando de la emoción.

"Ana se puso muy nerviosa. Me enseñó el teléfono y me llevé las manos a la cabeza. El teléfono de Aless llevaba años en un cajón. Fue un momento mágico", ha completado Susana Urribarri, representante de Ana Obregón. La presentadora ha explicado que consideró aquello como una señal de su hijo y por eso aceptó publicar el libro. Además, durante la escritura del libro, Obregón asegura que sentía que alguien le guiaba y escribía por ella.

Por su parte, Alessandro Lecquio se ha mostrado muy molesto en el plató de El Programa de Ana Rosa. El padre de Aless ha asegurado que el libro "no tiene nada que ver con las pocas páginas que dejó escritas mi hijo". El colaborador ha asegurado con un tono contundente que "es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo. Se está vendiendo una historia alegre y esto es una historia de terror".

Ana Obregón, imbatible ante las críticas

Preguntada por la gestación subrogada, Ana Obregón ha preferido no hablar del tema. "No hay que hablar de esto, hay que hablar del libro", se ha quejado. La presentadora ha asegurado que "en Estados Unidos no se habla de España", asegurando que no tiene ni idea de lo que ha dicho la opinión pública sobre su movimiento. "A mí no me interesa nada lo que diga nadie. Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier crítica me hace cosquillas", ha sentenciado, provocando un aplauso unánime en la sala.

La celerity ha aprovechado para mandar un mensaje a Alessandro Lecquio. "Tu nieta te está esperando en casa. Es tu familia y está deseando conocer a su abuelo", ha espetado Obregón, asegurando que lleva un mes sin dar señales de vida. "Eso no es cierto", ha contestado Lecquio desde plató. "Sabéis que en la intimidad os cuento absolutamente todo, otra cosa es que esto quiera compartirlo con España. Lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura es cosa mía, creo que es comprensible", ha sentenciado.