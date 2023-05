La emotiva carta de Ana Obregón a Aless Lequio en el tercer aniversario de su muerte

Han pasado tres años desde que Ana García Obregón se despidiese por última vez de su hijo Aless. Tras convivir con la durísima enfermedad que es el cáncer, Aless Lequio dejó este mundo y con él se fue parte del alma de la presentadora. Ahora, tres años después y con una nieta y un libro recién publicado, la veterana televisiva hace pública una carta para el que siempre será su pequeño.

"Mi Chico de las musarañas. Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tú", comienza el escrito. "Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería".

"¿Sabes una cosa, hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos. Pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia", detalla la carta de Obregón, añadiendo "Tu hija me mira con el mismo amor que tú, tiene tu olor, tu mirada y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción. Bendito seas mi vida. Mi orgullo. Mi norte. Mi gladiador. Mi amor eterno. Estamos los tres juntos para siempre: tu hija, tu madre y tú".

Estos tres años sin Aless han sido devastadores para Ana Obregón. La presentadora se ha visto superada por la muerte de su hijo. Tras el fallecimiento, Ana ha montado una fundación, ha dado múltiples entrevistas hablando de Aless e incluso ha escrito un libro con algunas notas que guardaba de su hijo. Lo más relevante, el nacimiento de su nieta Ana Sandra, gestada de manera subrogada con el semen del difunto.