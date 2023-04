La confesión de Ana Obregón que marca un antes y un después: quiere más hijos

Todos los focos están sobre ella. Ana Obregón ha sorprendido a todo el planeta con la adopción de una hija mediante gestación subrogada. La veterana presentadora ha decidido presentar a la recién nacida, Ana Sandra Lequio, mediante una potente exclusiva en la revista ¡Hola!. La bióloga no ha hablado en ningún momento de que sea su hija, sino que es su nieta. Una confesión que marca un completo antes y después, pues el esperma que ha gestado este retoño es el del hijo fallecido de Ana Obregón, Aless Lequio.

"Es una niña muy buena, muy cómoda y tranquila" ha revelado Ana Obregón en la entrevista. Ana Sandra ha nacido tres semanas antes de tiempo, algo inesperado para la presentadora. "Esta niña no es mi hija, es mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él", ha espetado.

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", ha continuado Obregón en una de las entrevistas más esperadas de su trayectoria profesional. "Esto se llama testamento ológrafo y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento", ha señalado, resaltando que es un documento que existe y que es legal.

"Cuando a mi hijo le diagnosticaron el cáncer e iba a comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse de poder tener hijos", explica Obregón. "Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless", ha sentenciado.

En cuanto a traer a la pequeña a España. Obregón tiene claro que no hay "ningún problema" porque "todo es legal". "La niña ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente, es mi hija y así aparece en su pasaporte. La registraré en el Consulado español y luego puedo traerla a casa", detalla.

"Me hubiera gustado también niño", remarca Obregón, "¿pero quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día", añade. "Fallé a mi hijo y no lo pude salvar, pero esto, que le juré con mi vida, lo he hecho, y eso no me lo quita nadie, y no creo que haya nadie en el mundo que cuando vea a esta preciosidad de niña, tan deseada por parte de su padre desde el cielo y por mi parte desde la tierra y por parte de todos los que me quieren, no piensen igual.