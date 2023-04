Alessandro Lequio no quiere saber nada de Ana Obregón: esto es lo que opina del libro póstumo de su hijo

El programa de Ana Rosa se ha convertido en el escenario en el que Alessandro Lequio ha dado a conocer su opinión sobre el libro póstumo de su difunto hijo, El chico de las musarañas. En medio de una entrevista cargada de emociones, el colaborador televisivo se ha mostrado tajante en sus declaraciones.

En primer lugar, Lequio ha desmentido haber recibido una copia del libro, asegurando que es porque todos los fondos recaudados van destinados a la fundación. Un hecho bastante extraño, pues en el libro se habla de él y de las vivencias de su hijo mientras sufría cáncer, siendo una pieza de lectura obligatoria. En cuanto a lo que se explica en el libro, el padre del fallecido Álex Lequio ha señalado que a él no le interesa conocer detalles de la vida de otras personas.

"Llevo 25 años casado y con otra familia. Mi vida es otra, no tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Eso es pasado remoto", ha expresado el colaborador televisivo de manera tajante. Lequio también ha sido cuestionado acerca de la niña Ana Sandra, gestada de manera subrogada a petición de Ana Obregón. Cristina Tárrega, colaboradora del programa, le ha preguntado si le gustaría conocer a la pequeña, ya que le gustan mucho los niños.

"Me gustan los míos", ha respondido Lequio de manera habilidosa, dejando en claro que no tenía interés en conocer a la hija de su difunto hijo. Las declaraciones del colaborador fueron contundentes y dejaron muy claro que no tenía interés en conocer más detalles sobre la vida de su hijo tras su fallecimiento, entendiendo esta actitud como un mecanismo de defensa ante el duelo que supone una pérdida de este calibre.

Las declaraciones de Alessandro Lequio en El programa de Ana Rosa acerca del libro han sido muy esperadas por los seguidores del programa, quienes estuvieron atentos a cada una de sus palabras. El padre de Álex se ha mostrado reservado y serio en todo momento, manteniendo una postura discreta ante las preguntas que le han realizado los presentadores del programa.

Alessandro Lequio ha dejado claro que no tiene interés en seguir alimentando la trama. Sus declaraciones han sido contundentes y han dejado en claro que su vida ha tomado un rumbo diferente al de Ana Obregón, por lo que no está interesado en continuar alimentando el dolor que ya acarrea a sus espaldas.